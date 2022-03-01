Bartın'da Gemiler Rüzgar Nedeniyle Limana Sığındı
Bartın'ın Amasra ilçesinde saatteki hızı 50 kilometreyi bulan kuvvetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi.
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İlçede rüzgarın etkisiyle boyu 3 metreye ulaşan dalgalar nedeniyle balıkçılar denize açılamadı, tekne ve yük gemileri Amasra Limanı'na sığındı.
Amasra Belediyesi ekipleri, vatandaşları Büyük Liman mevkisindeki mendireğe yaklaşmamaları konusunda uyardı.
Küçük Liman mevkisindeki bazı vatandaşlar ise cep telefonlarıyla dalgaları görüntüledi.
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Etiketler : bartın, yağış, fırtına, amasra limanı
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