Bear Sailing Yelken Takımı, 51. Deniz Kuvvetleri Kupası'na Hazırlanıyor

Çiğli Belediyesi Bear Sailing Yelken Takımı, geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışını kazanarak İzmir’e büyük bir gurur yaşatmıştı. Bear Sailing Yelken Takımı, Türkiye Açık Deniz Yarış Kulübü ile AKPA Kimya sponsorluğunda düzenlenecek 51. Deniz Kuvvetleri Kupasında boy gösterecek. 22 Temmuz’da İstanbul Çengelköy’den başlayacak 390 deniz mili mesafeli Türkiye’nin en uzun rotalı açık deniz yat yarışı 25 Temmuz’da Bodrum Turgutreis’te sona erecek. Çiğli Belediyesi Bear Sailing Yelken Takımı, IRC4 kategorisinde birbirinden güçlü rakiplerle mücadele edecek. Yarışın Overall birincisi olan takım 3-6 Kasım J-70 Monaco Winter Series 1 yarışına katılarak ülkemizi uluslararası alanda temsil etme şansına sahip olacak.

Başkan Gümrükçü: “Daha önce başardık, yine başaracağız”

Sportif anlamda elde ettikleri başarıların daha çok genci spor yapmaya teşvik ettiğini belirten Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, “Sportif yatırımlarımızın karşılığını almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Gerek mücadele ettiği yarışlarda gerekse yer aldığı sosyal sorumluluk projeleriyle Bear Sailing Yelken Takımımız hepimizi gururlandırıyor. Geçen yıl ki Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yelken Yarışı zaferimizin ardından bu kez de 51. Deniz Kuvvetleri Kupasında mücadele edeceğiz. Takımımıza güveniyoruz. Daha önce başardık, yine başaracağız. Tüm takımlar için kazasız ve sakatlıksız bir turnuva diliyorum. Yelken takımımızın ve diğer branşlarda mücadele eden takımlarımızın başarıları genç arkadaşlarımızı spor yapmaya yönlendiriyor. Ne kadar fazla gencimiz spor yapmaya başlarsa biz hedefimize o kadar ulaşmış olacağız” ifadelerini kullandı.