D-Marin Dünyanın En İyileri Arasında Yer Aldı

D-Marin’in Türkiye’deki Didim, Turgutreis ve Göcek marinaları üstün hizmet, misafirlerine sunduğu ayrıcalıklar ve yönetim anlayışlarıyla denizcilik sektöründe dünyanın en prestijli ödülleri arasında yer alan Altın Çıpa Denizcilik Ödülü’ne layık görüldü. D-Marin Didim beşinci, D-Marin Turgutreis ise yedinci kez Altın Çıpa akreditasyonunu almaya hak kazandı.

Yat Limanları Birliği (The Yatch Harbour Association) ve Marina Endüstrileri Birliği (Marina Industries Association) tarafından ortaklaşa yürütülen Altın Çıpa programı, marina sektörünün en prestijli ödülleri arasında yer alıyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan D-Marin Ticari Direktörü Dean Smith, “Türkiye’deki marinalarımızın Altın Çıpa’ya layık görülmesinden büyük mutluluk duyuyoruz. Altın Çıpa, tüm dünyada tanınan bir akreditasyon. Bu akreditasyon, müşterilerimizin hizmetlerimizden duyduğu memnuniyete ilişkin net bir gösterge işlevi görüyor.” dedi.

D-Marin Didim, Doğu Akdeniz’de yat ve süperyatlar için en kapsamlı marina ve tersane hizmetlerinin sunulduğu marinalardan biri olma niteliği taşıyor. Marinada süperyat sahipleri ve misafirlerine, aynı zamanda kaptanlara ve mürettebata olağanüstü 5 yıldızlı hizmetler ve olanaklar sunuluyor. 8 ile 70 metre uzunluğundaki yatlar için 576 iskelenin yanı sıra 90 süperyat iskelesi ve bir katamaran merkeziyle Didim, büyüleyici Ege Denizi’ni keşfetmek için olağanüstü bir ana üs konumunda bulunuyor.

Turgutreis marina, güzelliği ve tarihiyle önplana çıkan liman ilçesi Bodrum’a yalnızca 20 kilometre uzaklıkta yer alıyor. Toplam 532 yatlık yanaşma kapasitesine sahip olan marina, mağaza ve restoranlar, yüzme havuzu, tenis kortları ve fitness merkezinin yanı sıra bir de helikopter pisti içeren ödüllü bir marina köyünü bünyesinde barındırıyor. Muhteşem kumsallar, sarp dağlar ve güneşli adalarla çevrili cennet gibi bir konumda bulunan Turgutreis, ziyaretçilerine görülecek ve yapılacak pek çok şey sunuyor.

Geniş manevra alanı ve derin su çekimiyle Türkiye’nin en güvenli doğal marinası olan Göcek ise yumuşacık kumsalları ve hemen yakınındaki yüzlerce muhteşem Ege adasıyla göz dolduruyor. 70 metreye kadar süperyatların ağırlanabildiği ve 7/24 bağlama yardımı sunulan marinanın 380 yatlık yanaşma kapasitesi ve 150 yatlık kuru havuz kapasitesi bulunuyor. El değmemiş doğal güzellikleriyle bilinen Turkuaz Sahili’nde yer alan marina, Dalaman ve Antalya havalimanlarına ulaşımın kolay olması nedeniyle de popüler bir destinasyon olma niteliği taşıyor.

25 seneyi aşkın süredir uygulanan Altın Çıpa programı, marina kalitesinin tanınmış ve saygın bir ölçütü kabul ediliyor. Altın Çıpa marinaları sektörün uzmanları tarafından bağımsız denetime tabi tutulurken müşteri anketleri de dahil olmak üzere kesintisiz doğrulama sürecinden geçiyor.