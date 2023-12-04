Bir denizcinin Portresi- Alex Dabcovich©

Yazan:Osman Öndeş (Araştırma Makalesi)

Alex Dabcovich son derece dürüst, mesleğinin ehli, “Dağ gibi yapılı” derler ya, öyle, yanaklarından kan damlayan muhteşem bir şahsiyetti. 5 Haziran 1924 tarihinde İstanbul’da baba evi Kandilli’deki köşklerinde dünyaya gelmişti.

1999 yılında rahatsızlandı ve bir süre ailesiyle ABD’de kaldı. 2000 ortalarında yeniden ana vatanı İstanbul’a Kandilli’deki evine döndü. 31 Ocak 2001 Çarşamba günü Taksim Aya Triada Ortodoks Kilisesi’nde Saat 13.00’de icra edilen dinî ayin sonrasında Şişli Ortodoks Mezarlığı’ndaki aile kabristanında toprağa verildi.