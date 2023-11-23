Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği 121 yaşında Yazan: Osman Öndeş (Araştırma Makalesi)

6 Kasım 1902 tarihinde Charles Dachaud başkanlığında “Chambre Maritime des Compagnies de Navigation Etrangeres Constantinople”yi kuruldu. Kurucu üyeler; M. Barboro ve M.Petcheneff, A.Seymery, Alfred C. Silley, Bogdan De Jucovich, A.C. Sfezzo, D.A. Mango, Spas. Antonoff, Timothée Reboul, Theo N.Curmissi idi. Aralarında hiçbir Türk yoktu.

Ulaştığımız uygarlık, ileri sanayi, ekonomi ve eğitim alanlarındaki başarılarımızı Türkiye Cumhuriyeti ile açılan engin ufuk sayesinde kazandık. Bizlere bu engin imkanları sağlayanlar Mustafa Kemal Paşa-Atatürk ve arkadaşları ile canlarını bu vatan için feda eden atalarımız oldular. Bu çalışma Cumhuriyet kazanımlarının kıymetini ve faziletini anlamak adına da bir belgedir.

Cumhuriyet öncesinde Türkler kendi vatanlarında perişan halde idiler. Devlet kapısında memur olmak, kızına damat olarak bir memuru tercih etmek güvence ve itibar sayılırdı.

Osmanlı Devleti’nin son yüzyılında Gemi Acentelerinin hiçbiri Türk değildi!

Osmanlı topraklarında yabancılar sanayide, ticarette, sanatta bir örümcek ağı gibi tüm Osmanlı yaşamını sarmıştı. Bu makalem için Raphael Cesar Cérvati’nin “Grand Annuaire Oriantalé- Annuaire Oriental du Commerce de l’Industrie et de la Magistrature” ve J o s e p h L . N a l p a s , Jacobs de Andria’nın “Indicateur Commercial-Annuaire des Commerçants de Smyrne” başlıklı yıllıklarından alıntılar yaptım. Bu belge yıllıkların bazı kısımlarını sabırla çalışarak kaydettim. Türkiye Cumhuriyeti bir Mucize’dir. Bu “Mucize” koskoca bir devletin ve milletin düşürüldüğü zavallılığı anlatır.

Yabancılara sonuna dek ayrıcalıklar tanınmıştı

Yabancılar imparatorlukta kendilerine tanınan tuhaf denecek kadar sınırsız ayrıcalıklara sahip bir şekilde, Türkiye’de toplumun geniş ve önemli bir unsurunu meydana getiriyorlardı. Sahip oldukları imtiyazlar sayesinde sorumlu oldukları yabancı hukuk kurumları bir ayrıcalık değil, aksine bir zorunluktu. Bu hukuk kurumlarına İmparatorluk karışımazdı. Hatta postalarını dahi kendi postahanelerinden göndermek ve almak gibi imtiyazlara sahiptiler. Hukuk kavramında, cezai suçlar da dahil, Osmanlı mahkemeleri yetkisizdiler ve sadece kendi memleketlerinin İstanbul’daki mahkemeleri davalarına bakardı. Yabancılar bu ülkede yaşadılar, kazandılar ve büyük varlıklara sahip oldular. Çocukları dahi Türkiye’de dünyaya gelmelerine rağmen Türk vatandaşı değildiler. Yargılama konusunda İstanbul’daki İngiliz mahkemesinde, İngiliz savcı ve İngiliz hakim huzurunda İngiliz yasalarına göre sorgulama yapardı. Ayni durum, Alman, Fransız, Rus, Amerikan veya Türkiye’de yerleşik diğer ülke mensupları için de geçerliydi. O kadar ki, Osmanlı İmparatorluğu’nda tamamiyle bağımsız hükümetler “İmperia” gibiydiler. Böylesine sınırsız haklar Avrupadaki hiçbir devletde mevcut değildi. Bunun en doğru adı “İmtiyazlar- Kapitülasyonlar”dır.

Osmanlı Türkiyesi’nin son yüzyılında tüm yaşam hakları elinden alınmış, uygarlık yolunda ticaretten ve sanayiden adeta menedilmiş bir ulus vardır ve memleketin efendisi değil, aksine “Tutsaklar gibi kullanılan efendiler”den oluşan bir imparatorluk son devrini tamamlamaktadır.

Annuaire Oriantal 1896 Yıllığındaki reklamlardan biri; Beyoğlu’ndaki ayakkabıcı Théodore Koumianos ve Jean Dertouziadis Rumca, Ermenice ve Fransızca reklam yapıyor. Türkçe yok!

Yıllıklarda, firma reklamlarının hemen hiçbirisinde bir Türk müteşebbisin reklamına rastlanılmayan bir devirdir. Bu reklamlardan örnekleme yapmak isterim; Öndegelen ayakkabı, çizme imalatı yapanlar Osmanlı tebaası Rumlar veya Ermenilerdir. 1896 yılındaki reklamlardan birinde Ayakkabıcı ve çizme imalatçısı Théodre Koumanios, “Ölçü üzerine Erkekler, kadınlar ve çocuklar için en lüks ve özel çizme ve yakkabı imalatı” yaptığını duyurmaktadır. Annuaire Oriantale İstanbul’da yayınlanmaktadır. Hitap edilen müşteriler Osmanlı vatandaşlarıdır. Ama bu yanının dili Fransızcadır, Rumcadır, Ermenicedir; Théodore Koumianos’un Bottier mağazası Grand Rue Pera- Beyoğlu Büyük Caddesi, Cité Roumeli No. 26’dır. Bir diğer Ayakkabıcı Kalyoncu Kulluk Sokak No.58 Pera’daki Jean Dertouziadis’tir. “Lüks imalat yaptıklarını ve garantili” olduklarını ilan etmektedir.

Demirci Hacı Serkis Mahjarian’ın sadece adresini belirten olası kısalıkta Osmanlıca duyurusu yanında, Fransızca, Ermenice ve Rumca reklamı. 1896 Anuaire Orientale.

Azapkapı, Galata adresinde Demir işleri atölyesi olan Hacı Serkis Madjaryan, ondüle kepenkler, asansörler, ve her türlü demir işleri yaptıklarını Fransızca, Ermenice, Rumca ayrıntılarla duyurmaktadır.

Kuruluş Tarihi 1887 olan Artaki A. Kumaryan’a ait Fil d’Or (Altın İplik) Mağazası. (Sağda) Francois Riccoli ve Michel ve Jean B. Kölemenoğlu’na ait dökümhane reklamları. Türkçe açıklama yok.. Kaynak: Annuaire Oriental 1896.

Kuruluş Tarihi 1887 olan Artaki A. Kumaryan ’a ait Fil d’Or (Altın İplik) Mağazası her türlü nakış işlemeli ürünleri pazarlamaktadır. Mağazaları Galatasaray’da 214 Numarada ve Kalpakçılarbaşı 6 Numaradadır.

Kuruluş tarihi 1845 olan Francois Riccoli dökümhanesi Kalafat Yeri, No.5,6. Galata’dadır. Kuruluş tarihi 1854 olan Michel ve Jean B. Kölemenoğlu dökümhanesi Kalafat Yeri Sokak No.4 Galata’dadır. Her iki dökümhane Değirmenler ve vapurlar için her cins makine imalatı dökmü yaptıklarını ilan etmektedirler.

Grand Hotel Continental ve Grand Hotel Français sahibi J.Agostini ve Grand

Hotel de Londres (Belle Vue) sahipleri L. Adamopoulos ve N. Apergis idi. Tek kelime Türkçe yok.. Kaynak: Annuaire Oriental 1896.

Petits - Champs olarak adlandırılan Asmalımescit Beyoğlu’ndaki Grand Hotel Continental ve Grand Hotel Français sahibi J.Agostini ve Grand Hotel de Londres sahipleri L. Adamopoulos ve N. Apergis idi. Her iki otel de Fransız mutfağı ve şark mutfağı yemekleri sunduklarını açıklıyorlardı. Otellerde telefon, hidrolik asansör ve sağlıklı banyolar vardı.

Dans hocası Joseph Psalty’den devrin moda danslarını öğrenmek bir üstünlük sayılırdı. Joseph Psalty Pera, Polonya Sokak No.8 adresindeydi. Fakat Pera Palas Oteli’nde de çocuklara, hanımlara ve beylere ayrı saatlerde ders vermekteydi. C. Lebon ve Bourdon’ın kurdukları şekerleri, çukulataları ve pastaları ile ünlü De Saint Petersburg-Maison C. Lebon ve Bourdon, Grand Rue de Pera No.438 Oriental Pasajı’nda idi. Padişahın takdirini kazanmıştı.

Beyoğlu’ndaki Hotel Kroecker’in sahibi Paul Kroecker idi. Türkçe yazmaya tenezzül bile etmezlerdi! Kaynak:Annuaire Oriental 1896 Yıllığı.

1841 yılında İstanbul’un en lüks otellerinden biri olarak, Hotel d’Angleterre adıyla kapılarını açan Hıdivyal Palas, 1895 yılında el değiştirerek Mısır Oteli, Hıdiv Oteli gibi isimler almıştır. İlk açıldığı dönemde İlk adı Hotel D’Angleterre olup, Beyoğlu’nun ilk otellerindendir. Sonradan yıkılıp Hidivyal Palas yapılmıştır. Otelin mülkiyeti Kirkor Karagözyan’a ait idi.

Beyoğlu’ndaki Hotel Kroker’in sahibi Paul Kroecker idi;1876 yılında Sakız Adalı Galata Bankeri Tubini ailesine konut olarak Mimar Michail Campanakis tarafından inşa ettirilen yapı, uzun zaman Galata Bankerleri'nin merkezi olarak

kullanılmıştır. 1890-1918 yılları arasında Alanların tarafından Hotel Kroecker olarak faaliyet gösteren yapı, 1918 yılında İngiliz birlikleri tarafından işgal edilmiştir. Bina, İngiliz istihbarat subayı John Bennett tarafından İngiliz istihbarat merkezine çevrilmiştir. Otel yatırımlarının tamamiyle yabancıların veya Osmanlı tebası çok varlıklı Rum veya Ermeni tüccarların yatırımları oldukları hatırlanmalıdır.

(Solda) Meze, içki ve gıda ürünleri ile ünlü Démétracopoulo Fréres (Kardeşler) (Sağda) Haralambopoulos- Araba karoseri ithalatçısı reklamı görülmekte. Kaynak: Annuaire Oriental 1896 Yıllığı.

Démétracopoulo Fréres ve J. Pappi Successeurs;

Grand Rue de Pera (Beyoğlu) No.430’daki Meze, içki ve gıda ürünleri ile ünlü Démétracopoulo Fréres (Kardeşler), Beyoğlu No.290’daki J. Pappi Successeurs (Vârisleri) meze, içki ve gıda ürünleri satan J.Pappi Successeurs’da İtalyan tuzu etleri, salamlar, Bordeaux Şarapları, York Jambonları, Adalara ait likörler, Mastik, Çukulata, Nuga,tümü Avrupadan ithal konserveler.. büyük taleple karşılanırdı.

Haralambopoulos- Araba karoseri ithalatçısı;

Her çeşit atlı araba, payton imalatı yapan Haralambopoulos’un sahibi H.P. Haralambopoulos idi. Adresi Grand Rue Du Pera /Beyoğlu, Yeni Çarşı 42 olan

H.P. Haralambopoulos Paris ve Viyana imalatı en son model Kupa ve Landon tipi lüks arabaları da pazarlamaktadı. Çok büyük bir sergilemeye sahipti. Ayrıca atların tüm koşum takımları, eğer kaliteli eğerler yanında atlar için veterinerlik hizmeti de vermekteydiler.