Boat Show Pendik, 19-27 Kasım'da MarinTurk İstanbul City Port'ta

Uluslararası fuarlar arasında Avrupa’da düzenlenen fuarların ardından gelen Boat Show Pendik Fuarı’nda 2023 model tekneler görücüye çıkacak. Dünyaca ünlü yat markaları ile Türkiye’nin önde gelen tekne üretimi yapan tersanelerin en iddialı modellerini tekne severlerin beğenisine sunulacak. 150’nin üzerinde firmanın katılacağı fuarda, 500 marka temsil edilecek ve deniz üzerinde 200’ün üzerinde tekne deniz severlerin beğenisine sunulacaktır.

50 BİNDEN FAZLA ZİYARETÇİ BEKLENİYOR

Birbirinden lüks tekne tasarımlarının yanında, tekne ve yat inşasında kullanılan son teknolojilerin de izlenebileceği Boat Show Pendik Fuarı'nda yedi yıldızlı otelleri aratmayan mükemmel yat ve mega yatlar da tanıtılacak. Konforlu yaşam alanları, ileri teknoloji performansları, kolay kumanda edebilme ve kusursuz mühendislik tasarımlarıyla tekne, yat ve mega yat modasının sergileneceği fuarı 50 binin üzerinde kişinin ziyaret etmesi bekleniyor. Fuarda deniz tutkunları yelkenli teknelerden motoryat teknelere, sürat teknelerinden katamaranlara, botlardan marin ekipman ve aksesuarlarına kadar aradığı her şeyi bulabilecek, ayrıca deniz severler fuarda beğendiği tekneyi test edebileceklerdir.

Boat Show Pendik Fuarı, yeniden sektörün lider markalarını ve her ihtiyaca, zevke uygun tekneyi bir araya getiren, ekipman ve aksesuar çeşitleri olarak zengin çeşitliliği ile ziyaretçiye aradığını bulmasını sağlayan yepyeni bir bakış açısı ile MarinTurk İstanbul City Port, Pendik’te organize edilecektir.

İstanbul’un Anadolu Yakasının merkezine yakın ve Avrupa – Anadolu için kolay ulaşımın noktası olan MarinTurk İstanbul City Port, hem katılımcı hem ziyaretçi için yeniden Boat Show’un merkezi olmaya hazırlanıyor.

Sayılarla BOAT SHOW PENDİK Fuarı

Fuar Alanı: MARINTURK İstanbul City Port, Pendik

Tarih: 19 - 27 Kasım 2022

Ziyaret Saatleri: 10:00 – 19:00

Beklenen Ziyaretçi: 50.000 +

Katılımcı Firma Adedi: 150 +

Sergilenecek Tekne Adedi: 200 +

Sergilenecek Marka Adedi: 500 +

Sergilenecek Ürünler: Tekne (Motoryat, Yelkenli, Catamaran, Spor Boat, Megayat, Sürat Teknesi) Bot, Motor Tekne ekipman ve aksesuarları Jetski, deniz bisikleti, deniz oyuncakları Dalış malzemeleri Balıkçılık malzemeleri Jetski, deniz bisikleti, deniz oyuncakları Dalış malzemeleri Balıkçılık malzemeleri Leasing ve sigorta kuruluşları Kara - deniz araçları ve ekipmanlar ile birlikte 200'den fazla tekne sergilenecek.

Dünya ve Türkiye Lansmanı Tekneler Boat Show Pendik’te Görücüye Çıkıyor!

150’nin üzerinde firmanın yeni nesil deniz araçlarını sergileyeceği fuarda, son model tekne lansmanları da gerçekleştirilecektir. Ayrıca fuar su sporları, rüzgâr sörfü, yelken eğitimleri, kürek, dalış, jetski gösterileri gibi çok sayıda etkinliğe de ev sahipliği yapacak.

Pandemi ile birlikte hayatımıza giren izole yaşam tarzı ve değişen sosyal yaşam anlayışından hareketle; açık alanda ve deniz üzerinde gerçekleştireceğimiz fuarımızda tüm misafirlerimizin sağlığı için tüm tedbir ve önlemlerimiz eksiksiz bir şekilde uygulanacaktır.