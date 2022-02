Gemi ve Yat Sektörü Ocak Ayında En Çok İhracat Artışı Gerçekleştiren 3 Sektörden Biri Oldu

Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği (GYHİB) Başkanı Cem Seven, "Gemi ve yat sektör ihracatımız geçen yıla kıyasla yüzde 66,2 oranında büyüyerek 71 milyon dolar olarak gerçekleşmiş, sektörümüz Ocak ayında Türkiye’nin en çok ihracat artışı kaydeden 3 sektöründen biri olmayı başarmıştır." dedi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden edilinen bilgilere göre, Türkiye'nin Ocak ayı ihracatı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 17,3 artarak 17 milyar 593 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak 2021'de 42 milyon 744 bin dolar olan gemi ve yat sektörü ihracatı, bu yılın aynı döneminde yüzde 66,2 artışla 71 milyon 39 bin dolara yükseldi.

Gemi ve yat, geçen ay ihracatını en yüksek oranlı artıran 3'üncü sektör olurken, Türkiye'nin toplam ihracatı içerisindeki payı da yüzde 0,4 olarak gerçekleşti.

Geçen ay Türkiye'nin 15 kentinden ürünün ihraç edildiği gemi ve yat sektöründe toplam ihracatın 51 milyon 29 bin dolarını İstanbul yaptı. Bu rakam, sektörün toplam ihracatının yüzde 72'sine denk geldi.

İstanbul'un ardından en fazla gemi ve yat ihracatı gerçekleştiren diğer kentler, 17 milyon 816 bin dolarla İzmir ve 1 milyon 24 bin dolarla Ankara oldu.

Sektör geçen ay 69 ülkeye ihracat gerçekleştirdi. En fazla ihracat yapılan ülke Saint Kitts ve Nevis Federasyonu olarak kayıtlara geçti.

14 milyon 370 bin dolarlık ihracatın gerçekleştirildiği Saint Kitts ve Nevis Federasyonu'nu, 13 milyon 769 bin dolarla Kolombiya, 10 milyon 190 bin dolarla Norveç, 8 milyon 713 bin dolarla Marşal Adaları takip etti.

"Sektörü marka haline getirmek adına önemli adımlar atmaya devam ediyoruz"

Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği (GYHİB) Başkanı Cem Seven, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, GYHİB olarak, geçen yıl 1 milyar 626 milyon dolar tutarında gemi ve yat ihracatı gerçekleştirerek, birlik tarihlerinin en yüksek ihracat tutarına ulaştıklarını anımsatarak, 2022 yılına da ihracat tutarlarını yıl sonunda 1.7 milyar doların üzerine çıkarmak hedefiyle başladıklarını aktardı.

Seven, TİM tarafından ilan edilen Ocak ayı ihracat tutarları ile hedefleri doğrultusunda ilk adımı tamamladıklarını kaydederek, şunları aktardı:

"Açıklanan resmi rakamlar itibariyle, gemi ve yat sektör ihracatımız geçen yıla kıyasla yüzde 69 oranında büyüyerek 71 milyon dolar olarak gerçekleşmiş, sektörümüz Ocak ayında Türkiye’nin en çok ihracat artışı kaydeden 3 sektöründen biri olmayı başarmıştır.

Ocak ayında gerçekleştirdiğimiz ihracatı oluşturan kalemlerin alt kırılımına baktığımızda, Güney Amerika ülkelerine ve Kanada’ya gerçekleştirilen römorkör ihracatlarımız dikkati çekmiş, römorkör ihracatımızı sektörümüzün en önemli pazarı olan Norveç’e, yine sektörümüzün dünyada en önemli markaların başında geldiği balıkçı gemisi ürün grubunda yapılan ihracatlar takip etmiştir. Bunların yanı sıra diğer ülkelere gerçekleştirilen tanker, barç, muhtelif gemi ve yüzer yapı ihracatlarımız dikkate değerdir."

GYHİB olarak Türkiye'nin gemi ve yat inşasındaki becerilerini tüm dünyaya anlatmaya başlattıkları "The Art On Water" projesi ve Türkiye milli katılımını organize edecekleri birçok uluslararası fuar organizasyonu ile sektörü marka haline getirmek adına önemli adımlar atmaya devam ettiklerinin altını çizen Seven, şu değerlendirmede bulundu:

"Uzun zamandır sektörümüz adına rakamlara yansıyan olumlu durumun yılın geri kalanında da devam ederek, yıl sonunda yeni bir rekorla taçlanmasını temenni ediyoruz. Mevcut başarılarda pay sahibi olan paydaşlarımızı, ihracatçılarımızı ve sektör emekçilerimizi tebrik ediyor, başarılarının devam etmesini diliyorum."