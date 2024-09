Boğulma Tehlikesi Geçiren Adamı Balıkçılar Kurtardı

Balıkçı teknesiyle limana çıkarılan şahıs hastanede tedaviye alınırken, kurtarma anları cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Olay, dün öğlen saatlerinde Gazipaşa ilçesi Koru Sahili'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Musa Yıldız denize düşen terliğini almak için suya girdi. Dalgalar nedeniyle kıyıya bir türlü ulaşamayan Yıldız, boğulma tehlikesi geçirdi. Dalgaların arasında el işaretleriyle kıyıdaki vatandaşlardan yardım isteyen Yıldız'ı çevredeki vatandaşlar fark etti. Polis ekipleri ile koordineli olarak ihbar üzerine Gazipaşa Balıkçılar Kooperatifi Başkanı Hasan Bülüç ile balıkçı Şaban Aman harekete geçti. Kıyıdan ip ve bidon yardımıyla boğulma tehlikesi geçiren adamın suyun üzerinde kalmasını sağlayan Gazipaşa Balıkçılar Kooperatifi Başkanı Hasan Bülüç, daha sonra balıkçı Şaban Aman'a ait teknenin gelmesini bekledi.



Balıkçı teknesi ile kurtarıldı

20 dakika sonra olay yerine gelen balıkçı teknesi ile limana çıkarılan Yıldız, boğulmaktan son anda kurtarıldı. Yıldız, sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından Gazipaşa Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Olayı anlatan Gazipaşa Balıkçılar Kooperatifi Başkanı Hasan Bülüç, “Emniyet güçlerinden denizde boğulma vakası olduğu haberi geldi. Eniştem ile apar topar limana dolandık tekne ile müdahale etmek için. Ben karadan dolandım. Bir tane bidon bulduk, sonra suya girdim. Boğulma tehlikesi geçiren şahıs zaten 1 saatin üstünde suda kalmış. Biz sudan müdahale ettik. 20 dakika sonra da tekne geldi. Şahsı aldık ve buradan limana gittik. Ambulans zaten hazırda bekliyordu. Sağlık ekipleri hemen müdahale etti” dedi.

Bülüç, "Marina müdürü 'Bizim bot ile çıkış yapamazsınız' diye talimat vermiş. Burada 'can' söz konusu. Sonra da 'Botumun kaptanı yoktu' demiş. Beni de arayabilirdi kooperatif başkanı olarak. Numaram da var, neden aramadı hala anlam veremedik. Ama bizim için mevzubahis canı kurtarmaktı. Biz balıkçılar olarak elimizden geleni yaptık. Her zaman da yapmaya hazırız. Biz belki 5 ya da 10 dakika geç kalsaydık ölebilirdi. Biz de geç müdahale edebilirdik. Geç haber verilmiş olabilirdi” ifadelerini kullandı.



“3 yılda 5 tane can kurtardım”

Balıkçı Şaban Aman ise benzer olayların çok sık yaşandığına dikkat çekerek, ”3 yılda 3 tane boğulma vakası yaşandı. Toplamda 5 tane vatandaşı boğulma tehlikesinden kurtardım. Bu tip vakalarda benim teknem 20 dakikada varıyor. Ama limanın teknesi zodyak olduğu için 3 dakikada varıyor. Bana liman zodyakı kullan deseydi onunla 3 dakikada oradaydım” dedi.

Denizde boğulma tehlikesi geçiren şahsı balıkçı teknesi ile kurtarma anları ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerde deniz yüzeyindeki şahsa yardım edilmesi ve gelen balıkçı teknesine alınma anları saniye saniye yer aldı.

Vira Haber