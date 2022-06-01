Borusan Cat Marina Günleri'nde Müşterilerine Değer Katan Çözümleri Tanıttı

Yat sahipleri ve kaptanları başta olmak üzere sektör profesyonellerini bir araya getiren etkinliklerde sergilenen Borusan Cat’in müşterilerine değer katan uçtan uca çözümleri ve ürünleri büyük ilgi topladı.

“Daha İyi Bir Dünya İçin Çözüm Üretiriz” anlayışı ile Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan ve Uzak Doğu Rusya olmak üzere 6 ülkede operasyonlarını yürüten Borusan Cat, 24-25 Mayıs West İstanbul Marina; 26 Mayıs’ta ise Marinturk Pendik Marina’da “Borusan Cat Marina Günleri” ile müşterileriyle bir araya geldi. Borusan Cat stantlarında C 1.5 kabinli deniz jeneratörü yanı sıra çok talep gören yedek parçalar ve Borusan Cat’in müşterilerine değer katan çözümleri tanıtıldı.

Uçtan uca çözümler sunuyor

Borusan Cat açtığı stantlarda yakıt ekonomisini, minimum servis ihtiyacı ile buluşturarak bakım maliyetlerini düşüren ve aynı zamanda temiz ve sessiz çalışan C 1.5 kabinli deniz jeneratörünü müşterilerine tanıttı. Büyük ilgi toplayan ve Borusan Cat güvencesi ile sunulan yedek parçalar arasında yağ ve yakıt filtresi, hava filtresi, impeller, kayış, tutya-tapa ve bidon antifriz yer aldı. Etkinlikler ile ayrıca Borusan Cat’in müşterilerine değer yaratan çözümleri de katılımcılarla paylaşıldı.

Borusan Cat’in fark yaratan ve marin etkinliğinde de detayları paylaşılan çözümleri arasında bulunan Müşteri Değer Anlaşmaları (MDA) ile Borusan Cat müşterileri, ihtiyaçlarına uygun esnek bakım anlaşma seçeneklerinden yararlanabiliyor. MDA içerikleri müşteriler tarafından tasarlanabiliyor. İsteğe bağlı seçenekler anlaşmalara eklenebiliyor veya çıkarılabiliyor. MDA, makinelerin ömrüne ömür katıyor. “SOS Yağ Analiz” ile makine yağı analiz edilerek motor hakkında detaylı bilgi alınabiliyor ve olası problemler önceden tespit edilerek kritik arızaların önüne geçiliyor. “Makine Kondisyon Raporu” kapsamında ilgili teknenin seyir halinde çalışması inceleniyor ve o anki kondisyonu hakkında bilgi kullanıcılara aktarılıyor.

Borusan Cat’ten müşterilerine özel kampanya

“Borusan Cat Marina Günleri” ile müşterileriyle bir araya gelen Borusan Cat, 30 Haziran tarihine kadar geçerli olacak özel bir kampanya da sunuyor. Borusan Cat müşterileri impeller (soğutma pompası pervanesi) yedek parçalarına çok özel fırsatlarla sahip olabiliyor.

