Burgazada 27 Eylül'de Deniz Kuvvetleri’nde

Yerli savaş gemisi üretmek amacıyla başlatılan MİLGEM Projesi’nin üçüncü korveti Burgazada’nın önümüzdeki ay TSK’ya teslimatı hedefleniyor.

Savunma sanayiinin öncü projeleri arasında yer alan MİLGEM Projesi kapsamında geliştirilen 3’üncü gemi Burgazada Korvetinin önümüzdeki ay Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilmesi bekleniyor. Dört gemiden oluşan MİLGEM projesinin 3’üncü gemisi Burgazada 2016 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın da katıldığı törenle denize indirilmişti.

İLK YERLİ SAVAŞ GEMİSİ

Türk Silahlı Kuvvetlerinin en önemli projelerinden biri olan Denizaltı Savunma Harbi ve Keşif Karakol Gemisi MİLGEM Projesinde gemi inşa ve donatımında kullanılan malzeme, cihaz ve sistemlerde azami oranda yerli sanayi imkânları ile karşılandı. MİLGEM, Türkiye’de ilk defa günümüz teknolojisine uygun, yüksek standartlara sahip bir su üstü harp gemisinin tasarım ve entegrasyonu yerli sanayinin desteği ile millî imkânlar kullanıldı.

2 BİN 400 TON AĞIRLIĞINDA

MİLGEM, muhtemel savaş durumunda, düşmana daha çok yaklaşabiliyor ve radarda daha geç tespit ediliyorKorvet 99,5 metre boyunda, 14,4 metre genişliğindeki gemi, 2 bin 400 ton ağırlığında bulunuyor. Su üstünde saatte 29 deniz mili üzerinde sürat yapabilen gemide, 35 megavat güce erişen gaz türbini ve dizel makinelerle çift pervaneden oluşan sevk sistemi yer alıyor. Burgazada’da kullanılan mühimmatlar arasında 8 x Harpoon Blok 2 SSM BB, 1x76 mm, OtoMelara, Makineli tüfek platformu, 21 gözenekli RAM PDSM bulunuyor.

Burgazada, 18 Haziran 2016 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve dönemin Başbakanı Binali Yıldırım'ın da katıldığı törenle denize indirilmişti.

6 BİN 486 KM MENZİLE SAHİP

İntikal sürati ile ikmal ve yakıt desteksiz 3 bin 500 deniz mili yani 6 bin 485 kilometre seyir menziline sahip gemi, 10 gün denizde kalabilme özelliğe göre tasarlandı. Bu şekilde ekonomik sürat olan saatte 15 deniz mili yani saatte 28 kilometre süratle 9 günde, saatte 29 deniz mili yani saatte 54 kilometre üzeri süratle 5 günde Aden Körfezi'ne intikal edebiliyor.

10 TONLUK HELİKOPTER İÇİN HERŞEY VAR

Korvet, 10 tonluk helikopter için gerekli platform, hangar ve kapsamlı destek ekipmanlarına sahip şekilde sahip inşa edildi. Burgazada Korveti, su üstü harbi, deniz altı savunma harbi, hava savunma harbi, keşif gözetleme, komuta kontrol, asimetrik savunma harbi görevlerini icra edebiliyor.

KINALIADA DA YOLDA

MİLGEM Projesi kapsamında geliştirilen 3’üncü gemi Burgazada Korvetinin 27 Eylül’de Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilmesi beklenirken, projenin ilk iki gemisi Heybeliada ve Büyükada hâlihazırda Deniz Kuvvetleri Komutanlığının hizmetinde bulunuyor. Projenin 4’üncü gemisi Kınalıada ise geçtiğimiz yıl temmuz ayında denize indirilirken, donatım faaliyetlerine devam eden geminin 2019 yılında Donanma’ya teslim edilmesi bekleniyor.

Vira Haber