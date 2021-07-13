Bursa Güzelyalı Yat Limanı Yenilendi

Bursa'nın sahil kenti kimliğini öne çıkarmak ve yaz turizminden de hak ettiği payı almasını sağlamak maksadıyla Mudanya, Gemlik ve Karacabey sınırlarındaki yaklaşık 115 kilometre deniz sahilinde yoğun bir çalışma yürüten Büyükşehir Belediyesi, Mudanya'ya değer katan bir projeye daha imza attı. Yapımı Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı tarafından 2003 yılında tamamlanan Güzelyalı Yat Limanı ve Balıkçı Barınağı'nın yat limanı kısmının devrini alan Bursa Büyükşehir Belediyesi, limanı sil baştan yeniledi. Çalışmalar kapsamında limanın tamamı tel çitle çevrilerek alan güvenliği sağlandı, mendirek alanında kayalıklarda güvenliksiz şekilde bağlama yapan balıkçı tekneleri için sabit iskele yapıldı. Alan güvenliğinin sağlanması için 7/24 güvenlik personeli görevlendirilirken, alanın tamamını kapsar şekilde güvenlik kameraları yerleştirildi. Liman içerisinde güvenlik za'fiyeti oluşturan ve kullanıcıların ihtiyacını karşılamayan ışıklandırma direkleri ve sistemi tamamen yenilendi. Yangın söndürme sistemi ve kartlı pedestal (su ve elektrik sistemi) kurulurken, peyzaj düzenlemeleri de yapıldı.

Eski halinden eser yok

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Güzelyalı Yat Limanı'nda yapılan çalışmaları yerinde inceleyip, yaptıkları yatırımları kamuoyu ile paylaştı. Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı Bursa 4. Bölge Müdürü Yusuf Taşkan, Mudanya Liman Başkanı Veysel Yaşar, AK Parti İl Başkanvekili Mustafa Sayılgan, AK Parti Meclis üyeleri ve ilçe teşkilatının da katıldığı inceleme gezisinde konuşan Başkan Aktaş, eski hali herkes tarafından bilinen limanın modern bir görünüme kavuştuğunu söyledi. Limanda bulunan bütün teknelerle sözleşme imzalanarak, konaklamaların resmiyete bağlandığını kaydeden Başkan Aktaş, "İdarî ofisten duş ünitelerine kadar yapılması gereken her çalışma yapıldı. Liman içerisine sıfırdan tonoz sistemi kuruldu. Liman temizliğinin sağlanması için sabit personel görevlendirildi. Hali hazırda balıkçı teknesi ve yat talepleri birlikte olacak şekilde 150 civarında bağlama talebi beklemede. Sözleşme önceliği devir öncesi hali hazırda liman içerisinde bulunan teknelere verildi. Sportif gelişimi destekleme amacıyla kürek takımına liman içerisinde yer tahsis edildi. İşletimi bize devredildiği tarihten bugüne yaklaşık 3 milyon TL değerinde yatırım yaptığımız Güzelyalı Yat Limanı'nın hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Vira Haber