'CARINA' Tosyalı Limanına Yanaştı
Katardan yola çıkan CARINA isimli gemi Tosyalı Limanına yanaştı.
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Konuyla alakalı Denizcilik Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından açıklama yapıldı. Açıklamada;
'Katar'dan 720 adet yaşam konteyneri yüküyle yola çıkan CARINA isimli gemi emniyetli şekilde Tosyalı Limanı’na yanaşarak, tahliyesine başladı. Yaralar tamamıyla sarılıncaya dek önceliğimiz deprem bölgesi olmaya devam edecek.' İfadeleri kullanıldı.
Vira Haber
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Etiketler : CARINA, Tosyalı Limanı, Katar
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