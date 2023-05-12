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'CARINA' Tosyalı Limanına Yanaştı

'CARINA' Tosyalı Limanına Yanaştı

Katardan yola çıkan CARINA isimli gemi Tosyalı Limanına yanaştı.

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Konuyla alakalı Denizcilik Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından açıklama yapıldı. Açıklamada; 

'Katar'dan 720 adet yaşam konteyneri yüküyle yola çıkan CARINA isimli gemi emniyetli şekilde Tosyalı Limanı’na yanaşarak, tahliyesine başladı. Yaralar tamamıyla sarılıncaya dek önceliğimiz deprem bölgesi olmaya devam edecek.' İfadeleri kullanıldı.

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Vira Haber

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