Çeşme Marina Deniz Yangın Tatbikatını Başarıyla Tamamladı

Çeşme Marina’da 20 Haziran günü gerçekleştirilen yangın tatbikatında, senaryo gereği yangın çıkan bir tekneyi Çeşme Marina denizci ekibi bot yardımı ile marina dışına yedekledi. Yedekleme sırasında önce Çeşme Marina botları ardından da İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yanan tekneye tazyikli su ile müdahale etti. Ayrıca teknenin etrafına oluşacak yakıt sızıntısına karşı denizde bariyer oluşturuldu.

Tatbikat ile ilgili Çeşme Marina Genel Müdürü Can Akaltan, yaz sezonda olası olumsuz durumlara karşı tüm hazırlıklarını tamamladıklarını belirterek, “Tatbikatımızın amacı, marina içerisinde yaşanabilecek benzer durumda personelimizin acil müdahale kabiliyetini ve ekipmanların hazır olduğunu test etmek; bununla birlikte paydaşlarımız ile koordinasyonun sağlandığından emin olmaktı. Yaz sezonunun başlaması ile birlikte artan yat ve tekne trafiğinde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ekiplerin hazır olmalarını sağlamak ve en kısa sürede acil durumlara müdahale ederek benzer olayın önüne geçmek adına uzun yıllardır tatbikatlarımızı başarı ile gerçekleştiriyoruz. Gerçekleştirilen son deniz tatbikatımızı da başarı ile tamamladık. İlk müdahalede büyük önemi olan Acil Durum Ekibimize her daim duruma hazırlıklı oldukları için ayrıca teşekkür ederiz.”

İzmir İtfaiyesi, Çeşme Liman Başkanlığı ve Çeşme Ulusoy Limanı ile ortak gerçekleştirilen bu tür tatbikatların bizler için önemi çok büyük. Bize destek veren tüm kurumlara teşekkür ediyoruz.” diye belirtti.

Vira Haber