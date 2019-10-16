Çeşme Marina mercan büyütüyor!

Çevreci kimliği ile ön plana çıkan Çeşme Marina, çevre ve doğayı yaşatmak için bir projeye daha imza attı.

Daha önce kalamar yuvası ve deniz patlıcanları ile ilgili çalışmaları yürüten Çeşme Marina, yeni projesinde mercan büyütmeye başladı. Proje kapsamında, çalışanlar tarafından marina içinde daha önce kullanılmış olan parçalardan hazırlanan 3 mercan yuvası, marina içine bırakıldı. Bu yuvalarda kontrollü bir ortamda büyüyecek olan mercan ve süngerler, belli bir büyüklüğe ulaştığında Derin Doğa Dalış Merkezi işbirliği ile Çeşme’de bulunan belli başlı dalış merkezine taşınacak.

Çeşme Marina Genel Müdürü Can Akaltan; “Mercanların ekosistem için önemi oldukça fazla. Marina içinde büyütüp dalış merkezlerine yerleştireceğimiz mercanlar ile hem binlerce balık türüne ev sahipliği yapacak hem de Çeşme deniz turizmine katkıda bulunacağız. Bu projedeki paydaşımız Derin Doğa Dalış Merkezi’ne ve Sayın Erdinç Ergün’e gönülden teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Vira Haber