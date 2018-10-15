Çeşme Marina'da Tavla Turnuvası yapıldı
Çeşme Marina’nın ikinci kez düzenlediği Altın Zar ödüllü Çeşme Marina Tavla Turnuvası 13 Ekim cumartesi günü 38 tavla severin katılımı ile Çeşme Marina Kumrucu Şevki’de yapıldı.
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İzmir Tavla Derneği başkanı Adnan Kuzu tarafından yapılan eşleşmenin ardından Kuzu, tavla severlere kuralları anlattı. Oynanan 5 turun ardından finale Bülent Kaya ile Ersoy Tek kaldı. Bülent Kaya beş-sıfır’lık skor ile Altın Zar’ın sahibi oldu.
Çeşme Marina Ticari İşler Müdürü Toker Gürer, bu etkinliği önümüzdeki yıllarda da devam ettireceklerini belirtti. Geçen yıla göre katılımın arttığını belirten Gürer, bu ve buna benzer etkinliklerin Çeşme Marina’da daha sık yapılacağını söyledi.
Vira Haber
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Etiketler : Çeşme Marina, Tavla Turnuvası, Tavla, Altın Zar, İzmir Tavla Derneği, Adnan Kuzu, Toker Gürer
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