Çin Limanlarındaki Aksamalar Birçok Ürünün Sevkiyatını Yavaşlatıyor

Çin limanlarında gemiler için Kovid-19 kurallarının sıkılaştırmasıyla yoğunluk yaşanıyor. Gemi kiralama şirketleri ve gemi sahipleri yaşanan sıkıntılar nedeniyle demir cevheri sevkiyatlarının pandemi öncesine kıyasla 10 gün uzadığını belirtiyor.

Hong Kong’ta da artan vakalar nedeniyle sıkılaşan önlemler, limanlardan yapılan elektronik, petrokimya gibi ürünlerin sevkiyatlarında gecikmelere neden oluyor.

Lojistik firması project44’e göre Hong Kong limanına girmeyi bekleyen gemi sayısı Ocak’ta günlük ortalama 23 civarında. Aralık’ta bu rakam 18’di. Bu, Asya limanlarında görülen en büyük artışlardan biri.

Çin hükümeti son dönemde demir cevheri fiyatlarındaki artışı frenlemek için yeni planlar açıklamış, hükümet bazı demir cevheri firmalarına aşırı stokları makul seviyeye getirmesi için çağrıda bulunmuştu. Limanlardaki sıkıntıların demir cevheri fiyatlarında dalgalanmaya yol açabileceği ifade ediliyor.