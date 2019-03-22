Çin'den 'nükleer buzkıran' adımı

Geçtiğimiz aylarda dünyanın en güçlü deniz silahını deneyen Çin yine deniz kuvvetleri için attığı bir adım ile gündemde.Ülke basınında yer alan habere göre, Çin 33 bin ton ağırlığında nükleer güce sahip bir geminin inşasına başladı.

Çin Halk Cumhuriyeti, okyanustaki kalın buz tabakasını kırabilecek 33 bin ton ağırlığında nükleer güçle çalışan bir gemi inşa ediyor. Geçen yaz devasa bir gemi inşası için ihaleyi duyuran Çin, geminin inşa nedeni ve amacı hakkında bilgi vermedi.

Çin basınında yer alan bazı haberlere göre inşası başlayan ve 'nükleer buzkırıcı' olarak adlandırılan gemi, Rusya ve Kuzey Amerika'daki donmuş denizleri geçmek için tasarlanıyor. Geminin saatte 11,5 knot hızla ilerlemesini sağlayacak iki megavatlık iki su reaktörü takılacak.

Ancak Çin henüz nükleer güçle yol alan bir gemiye sahip değil. Ancak nükleer denizaltı konusundaki tecrübesini ve birikimini bu gemide kullanacağı bekleniyor.

RUS 'BIZKIRICI'DAN DAHA BÜYÜK OLACAK

Çin Nükleer Enerji Grubu (CGN) sözleşmesinde yer alan bilgilere göre gemi 498 fit (152 metre) uzunluğunda, 30 metre genişliğinde ve 18 metre derinlikte olacak. Geminin ağırlığının ise 33 bin ton olması hedefleniyor.

Gemi bu özellikleriyle nükleer motor gücü buzkırıcıları konusunda dünya lideri Rusya'nın, 'Arktika sınıfı sınıfı buzkırıcıdan iki metre daha uzun ve yaklaşık 7 bin ton daha ağır olacak.

Hong Kong'lu askeri yorumcu Song Zhongping, geminin büyüklüğünün Rus nükleer buz kırıcılarınınkine çok yakın olduğunu söyledi.

South China Morning'e konuşan bazı uzmanlar da, geminin sadece bir prototip olabileceğini, yani gelecekte askeri versiyonu hatta uçak gemisi versiyonun geliştirilebileceğini ileri sürdü.

Vira Haber