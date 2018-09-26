Cliff Diving’de sezon sona erdi

Dünya çapında gerçekleştirilen atlayış serisi Red Bull Cliff Diving'de sezon İtalya'da sona erdi. Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre, sivri ve yüksekliği 30 metreyi bulan kayalıklar ile yüksek köprülerden suya atlayan sporcuların adresi Red Bull Cliff Diving'de sezon İtalya'da gerçekleştirilen yarışla tamamlandı.

Adriyatik Denizi kıyısındaki Polignano a Mare kasabasında yaklaşık 70 bin kişinin takip ettiği yarışı zirvede bitiren erkeklerde İngiliz Gary Hunt, kadınlarda da Avustralyalı Rhiannan Iffland sezonu şampiyon olarak tamamladı.

Şampiyonluğu 60 puan farkla elde eden 34 yaşındaki Hunt, toplamda 7. kez şampiyon oldu. Erkeklerde sezonu ABD'li Steven LoBue ikincilikle, son şampiyon Meksikalı Jonathan Paredes de üçüncülükle tamamladı.

Kadınlarda ise Avustralyalı Iffland, 70 puan farkla sezonu şampiyon bitirirken, üst üste üçüncü kez kazanarak Cliff Diving tarihine damga vurdu. Kadınlarda ikinci Meksikalı Adriana Jimenez, üçüncü ise Kanadalı Lysanne Richard oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gary Hunt, "Şu an çok farklı hissediyorum. Kendime bu anın hayalini kurmayı yasaklamıştım. Geçen yıl olanlardan sonra kendime sakin olup her şeyi sırasında yaşamam gerektiğini söyledim ve artık anı yaşamaktan çok ama çok mutluyum. Bu sezon, bana bu sporu ne kadar çok sevdiğimi hatırlattı. Kazandığım en özel şampiyonluktu." ifadelerini kullandı.

Rhiannan Iffland ise hala şampiyon olduğuna inanamadığını belirterek, "Ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Burada inanılmaz bir atmosfer vardı ve kalabalık, enerjimin yükselmesini sağladı." değerlendirmelerini yaptı.

Vira Haber