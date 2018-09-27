ABD, Ukrayna’ya 2 devriye gemisi verecek
ABD Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın ıskartaya çıkarılmış 'Island' tipi 2 devriye gemisini, Ukrayna donanmasına devredeceği belirtildi.
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ABD Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre 1998 yılında inşa edilen Drummond (WPB-1323) ve Cushing (WPB-1321) adlı gemiler, ABD'nin Maryland eyaletindeki Baltimore kentinde düzenlenecek devir teslim töreniyle Ukrayna donanmasına geçecek.
Bugün yapılacak törene Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko da katılacak. ABD Sahil Güvenlik Komutanlığı, 1985-1992 yılları arasında Island tipi 49 devriye gemisi almıştı.
ABD, bu gemilerden daha önce Gürcistan ve Kosta Rika'ya da göndermişti.
Vira Haber
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