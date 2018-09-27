İstanbul18 °C

  1. HABERLER

  2. DZKK

  3. ABD, Ukrayna’ya  2 devriye gemisi verecek
ABD, Ukrayna’ya  2 devriye gemisi verecek

ABD, Ukrayna’ya  2 devriye gemisi verecek

ABD Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın ıskartaya çıkarılmış 'Island' tipi 2 devriye gemisini, Ukrayna donanmasına devredeceği belirtildi.

A+A-

ABD Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre 1998 yılında inşa edilen Drummond (WPB-1323) ve Cushing (WPB-1321) adlı gemiler, ABD'nin Maryland eyaletindeki Baltimore kentinde düzenlenecek devir teslim töreniyle Ukrayna donanmasına geçecek.

Bugün yapılacak törene Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko da katılacak. ABD Sahil Güvenlik Komutanlığı, 1985-1992 yılları arasında Island tipi 49 devriye gemisi almıştı.

ABD, bu gemilerden daha önce Gürcistan ve Kosta Rika'ya da göndermişti.

Vira Haber

Bu haber toplam 81 defa okunmuştur
Etiketler : , , , , , ,

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.