ABD, Ukrayna’ya  2 devriye gemisi verecek

ABD Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre 1998 yılında inşa edilen Drummond (WPB-1323) ve Cushing (WPB-1321) adlı gemiler, ABD'nin Maryland eyaletindeki Baltimore kentinde düzenlenecek devir teslim töreniyle Ukrayna donanmasına geçecek.

Bugün yapılacak törene Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko da katılacak. ABD Sahil Güvenlik Komutanlığı, 1985-1992 yılları arasında Island tipi 49 devriye gemisi almıştı.

ABD, bu gemilerden daha önce Gürcistan ve Kosta Rika'ya da göndermişti.

Vira Haber