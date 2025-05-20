Coral Cup 2025: Antalya Körfezi'nde Heyecan Dolu Yat Yarışı

Toplam 24 yelkenli teknenin dört farklı kategoride kıyasıya mücadele ettiği yarışlar, deniz sporları tutkunlarını bir araya getirdi. Coral Travel ana sponsorluğunda ve Setur Marinas iş birliği ile düzenlenen organizasyon, Antalya’nın deniz kültürünü ve sportif potansiyelini bir kez daha gözler önüne serdi. Coral Travel Türkiye Genel Müdürü Mehmet Kamçı, “Bugün burada 300’e yakın katılımcıyla buluşmak, Coral Cup’ı daha da ileriye taşımamız için bize cesaret veriyor” dedi.

Antalya Körfezi, ikinci kez Coral Cup heyecanına ev sahipliği yaptı. Coral Travel ana sponsorluğunda ve Setur Marina iş birliği ve ev sahipliğinde düzenlenen Coral Cup 20z25, bu yıl da yelken tutkunlarını bir araya getirdi. Antalya Yelken Spor Kulübü organizatörlüğünde Antalya Körfezi’nde gerçekleşen yarışlarda, dört farklı kategoride toplam 24 yelkenli tekne rüzgârla yarıştı.

Kazanan ekipler kupa kaldırdı

Setur Antalya Marina’dan start alan ve nefes kesen anlara sahne olan yarışlar, yelken sporuna gönül verenleri buluşturdu. Etkinlik, katılımcıların yanı sıra izleyicilerin de yoğun ilgisiyle karşılaştı. Cumartesi günü saat 12.30’da startı verilen Coral Cup Antalya Yat Yarışı’nda boyları 9 ila 20 metre arasında değişen 24 yelkenli tekne kıyasıya mücadele etti. Türkiye Yelken Federasyonu’nun 2025 faaliyet programında da yer alan Coral Cup’taki yüksek tempolu çekişmenin sonucunda;





A kategorisinde “ Dolce ” isimli yatla Aytuğ Erdem kaptanlığındaki ekip,

B kategorisinde “ Moana ” isimli yatla Halil Serdar değerli ve ekibi,

C Destek kategorisinde “ Levend ” isimli yatla Levend Özden ve ekibi,

DSport kategorisinde ise “Aşka” isimli yatla Ali Cenk Yorulmaz ve ekibi birinci oldu.

Genel sıralamada ise “Moana” isimli yatla Halil Serdar Değerli ve ekibi birinciliği elde ederek Coral Cup 2025’in genel şampiyonu unvanını kazandı.

“Genç yelkencilere ilham verecek”

Yarışların ardından Setur Marina Antalya’da düzenlenen ödül töreninde konuşan Coral Travel Türkiye Genel Müdürü Mehmet Kamçı;

“Antalya, yalnızca Coral Travel Group’un doğduğu ve büyüdüğü şehir değil aynı zamanda uluslararası başarımızın kalbinde yer alıyor. Bugüne kadar milyonlarca turiste Antalya’da ev sahipliği yapan Coral Travel olarak bu yıl da 15 kaynak pazardan 1,9 milyon turist getirmeyi hedefliyoruz. Antalya sosyal, kültürel ve sportif yaşamına katkıda bulunmayı borç bildiğimiz kıymetli bir şehir. Coral Cup da bu yaklaşımın bir ürünü. Sadece bir yarış değil; Antalya’nın deniz kültürünü daha da görünür kılacak, genç yelkencilere ilham verecek ve şehrimizin marka değerine katkı sunacak kalıcı bir gelenek olmasını hedefliyoruz. Bu ilgi ve katılım, bizlere gelecek yıllar için daha da büyük hayaller kurma cesareti veriyor” dedi.

Antalya Yelken Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Yalçınkaya ise törende yaptığı konuşmada,

“Coral Cup’ı geçen yıl ilk kez düzenlediğimizde büyük bir heyecan yaşamıştık. Bu yıl artan ilgi, bu heyecanımızın karşılık bulduğunu gösteriyor ve organizasyonu daha da ileriye taşıma konusundaki kararlılığımızı güçlendiriyor. Bu organizasyonu gerçekleştirmemizde büyük katkıları olan sponsorlarımız Coral Travel ile Setur Antalya Marina’ya ve görevi devir aldığım Setur Antalya Marina Müdürü ve Onursal Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Ziya Baykal’a gönülden teşekkür ediyorum. Önümüzdeki yıl kategori sayısını da artırarak yerli ve yabancı teknelerin ilgisini çekmek için çalışmalarımızı birlikte sürdürüyor olacağız. Antalya’nın denizcilik potansiyelini yelken sporuyla birleştirmekten ve bu güzel atmosferde ev sahipliği yapmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz” dedi.

Coral Cup 2025, Antalya'nın yat yarışı potansiyelini bir kez daha ortaya koyarak hem katılımcılara hem de izleyicilere unutulmaz bir deneyim yaşattı.