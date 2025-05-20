DEHUKAM Deniz Hukuku Akademisi Başlıyor

Ankara Üniversitesi DEHUKAM tarafından, bu yıl ikincisi düzenlenecek olan DEHUKAM II. Deniz Hukuku Akademisi, denizcilik alanına ilgi duyan akademisyenleri, öğrencileri ve sektör temsilcilerini İzmir’de bir araya getiriyor. Dokuz Eylül Üniversitesi Ege Bölgesi Uygulama ve Araştırma Merkezi iş birliğiyle, İzmir Ticaret Odası Eğitim Salonu’nda yapılacak olan bu özel eğitim programı, deniz hukuku alanına ilgi duyan ve bu alanda uzmanlaşmak isteyen katılımcılara, eşsiz bir öğrenme ve gelişim fırsatı sunuyor.

Deniz Hukukunun Duayenlerinden Deniz Hukuku Eğitimi: Teori ve Pratik Bir Arada!

DEHUKAM Deniz Hukuku Akademisi, yalnızca bir eğitim değil; aynı zamanda katılımcılara vizyon kazandıran, akademik ve mesleki gelişimlerini destekleyen ve kariyerlerine yön veren prestijli bir gelişim platformudur. Türkiye’nin önde gelen 15 farklı üniversite ve kuruluşundan 20 Deniz Hukuku uzmanının eğitmen olarak yer alacağı bu özel akademi programında, katılımcılara teorik bilgiyi pratikle buluşturan zengin ve yoğunlaştırılmış bir içerik sunuluyor. Katılımcılar, deniz hukukunun ulusal ve uluslararası boyutları, güncel gelişmeler, deniz yetki alanları, kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölge uygulamaları, deniz ticareti gibi konular hakkında derinlemesine bilgi edinecek, aynı zamanda dava örnekleri, etkileşimli vaka analizleri ve grup tartışmaları yoluyla analitik düşünme, eleştirel değerlendirme, hukuki müzakere ve uygulama becerilerini geliştirecek, ayrıca, deniz hukuku alanında farklı disiplinlerden gelen akademisyen ve sektör profesyonelleriyle tanışma, birebir etkileşim kurma, akademik ve mesleki iş birlikleri geliştirme fırsatı da elde edecekler.

Program sonunda katılımcılara, Ankara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (ANKÜSEM) tarafından e-Devlet üzerinden sorgulanabilir resmi bir katılım Belgesi verilecektir. Bu belge, katılımcıların edindikleri bilgi ve becerileri belgelendirmelerinin yanı sıra, özgeçmişlerine prestijli bir katkı sağlayarak akademik ve profesyonel ilerlemelerinde somut bir avantaj yaratacaktır.

30 Haziran – 11 Temmuz 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek programa başvuru ve ayrıntılı program içeriği için https://www.dehukam.org/2-deniz-hukuku-akademisi/ adresi ziyaret edilebilir.

Vira Haber