Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları Bu Yıl da Galataport İstanbul’da Gerçekleşecek

Dünyanın dört bir yanından gelen yarışçılar 25-27 Haziran’daki Muğla etabından sonra 29 Ekim’de bu kez yarışın en kritik dönüş noktası Galataport İstanbul Kapısı’nın da olduğu muhteşem bir parkurda yarışacak. Ev sahibi Galataport İstanbul’a özel planlanan bu dönüş kapısı sayesinde parkur sahile yaslanacak ve kıyıdaki konuklara hiç olmadığı kadar yakından seyir imkanı tanıyacak.

Bu yıl ikinci kez düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları, 25-27 Haziran’da Muğla ve 29 Ekim-31 Ekim İstanbul etaplarında gerçekleştirilecek. Galataport İstanbul’un ev sahipliğinde İstanbul Açık Deniz Yat Yarış Kulübü tarafından DHL Express ana sponsorluğunda organize edilen yarış Cumhurbaşkanlığı himayelerinde; Kültür ve Turizm, Dışişleri ve Gençlik ve Spor Bakanlıklarının katkılarıyla düzenlenecek. Yarışların medya sponsorluğunu üstlenen NTV de tüm gün sürecek canlı yayınlarla bu muhteşem yarışı ekranlara taşıyacak. Yarışın coşkusu, NTV ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

Galataport İstanbul Kapısı nefesleri kesecek

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda başlayacak etapta Cumhuriyet Kupası (İstanbul Boğazı), Mavi Vatan Kupası (Adalar parkuru) ve Barbaros Hayreddin Paşa Kupası (Caddebostan parkuru) yarışları düzenlenecek. Dolmabahçe önlerinde Atatürk ve silah arkadaşları onuruna saygı duruşu ile başlayacak yarışın Dolmabahçe - Anadolu Hisarı arasındaki Boğaz parkurunda Galataport İstanbul’un kendi adıyla bir dönüş kapısı olacak. Galataport İstanbul Kapısı’ndaki dönüşle parkur sahile yaslanacak ve böylece yarışa özel kurulacak Galataport Yarış Köyü’ndeki ve kıyıdaki izleyiciler etkinliği, daha önce hiç olmadığı kadar yakından izleme şansını bulacak. Zorlu ancak bir o kadar da nefes kesen anlara sahne olacak yarışlar NTV sponsorluğunda canlı olarak takip edilebilecek. Yarışlar, röportajlar, kupa töreni ve eşsiz görüntülerle büyük mücadele NTV ekranlarından yayınlanacak.

Tarihi yarımada önünde unutulmaz kareler

Yarışın en zorlu ve önemli dönüş noktası olmasının yanında Galataport İstanbul Kapısı, dünyada ilkleri barındıran inovasyonlar ile İstanbul’un yeniden canlandırılan tarihi limanı Galataport İstanbul’un geçmişle geleceği buluşturma özelliğini de simgeliyor. Bu zorlu dönüşte muhteşem tekneleriyle ter dökecek yarışçılar, izleyicilere eşsiz tarihi yarımada manzarası önünde unutulmaz kareler yaşatacak. 31 Ekim tarihinde yarışların Ödül Töreni’nin gerçekleştirileceği Galataport Yarış Köyü’nde 29 Ekim’den başlayarak üç gün boyunca çeşitli etkinlik ve gösterilerin düzenleneceği bir Deniz Festivali de organize edilecek.

İstanbul’un dünyaya denizden açılan kapısı Galataport İstanbul, Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları’na verdiği bu istikrarlı destekle spora, deniz turizmine ve ülke tanıtımına katkıda bulunmayı sürdürüyor.

Nafiz Karadere: “Yelken sporunun ülkemizdeki gelişimini desteklemek Grubumuzun spor alanındaki öncelikli hedefleri arasında”

Doğuş Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve Doğuş Holding Yönetim Kurulu Üyesi Nafiz Karadere, Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslararası Yat Yarışları’na Doğuş Medya Grubu’nun medya sponsoru olarak verdiği desteğin önemine dikkat çekerek şunları söyledi: “Doğuş Grubu olarak yürüttüğümüz toplumsal projelerimiz ve sosyal yatırımlarımız arasında spor özel bir yere sahip. Geçtiğimiz yıllarda basketbol takım sponsorluklarının yanı sıra Oyunda Kal projemiz ile de ülkemizde gençlere basketbol sporunu sevdirmek ve basketbolu erişilebilir spor haline getirmek amacıyla ülkemizin farklı bölgelerinde basketbol sahaları yaptık. Günümüzde ise sporun farklı dallarında elde ettikleri önemli başarılarla ülkemizi temsil eden genç yarış pilotu Cem Bölükbaşı ve olimpik jimnastikçi Ferhat Arıcan gibi isimlerle genç sporcularımıza destek olmaya devam ediyoruz. 2016 yılından bu yana devam eden Fenerbahçe Spor Kulübü Yelken Şubesi ana sponsorluğumuz ile ülkemizi uluslararası platformlarda temsil edecek olimpik sporcuların yetişmesine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Bu vesile ile de Tokyo Olimpiyatları’nda yarışacak yelkencilerimizin yanında olmaktan gurur duyuyoruz. Yelken sporunun ülkemizdeki gelişimini desteklemek Grubumuzun spor alanındaki öncelikli hedefleri arasında. Cumhurbaşkanlığı Yat Yarışları’na geçtiğimiz yıldan bu yana Doğuş Yayın Grubu olarak desteğimizi sürdürüyor; bu kıymetli organizasyonun ülkemizdeki yelken sporunun gelişimi adına çok önemli bir adım olduğuna inanıyoruz.”

Erdem Tavas: “200 yıl sonra denize kavuştuğumuz Karaköy sahil şeridinde Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları ile Cumhuriyet Bayramımızın coşkusunu hep birlikte kutlayacağız”

Galataport İstanbul İcradan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Erdem Tavas, Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslararası Yat Yarışları’na destek vermekten gurur duyduklarını belirtti: “İlklerin projesi, şehrin tarihi limanı Galataport İstanbul olarak sporu ve denizi birleştiren, ülkemizin yurtdışı tanıtımında önemli bir rol oynayan Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları’nın ikinci yılında da ev sahipliğini üstlenmekten gurur duyuyoruz. Boğaz’daki bu görsel şöleni, tarihi 1911 yılına uzanan Paket Postanesi ile birlikte 200 yıl sonra erişime açılacak sahil şeridimizde, İstanbullular ve Karaköy’deki komşularımızla birlikte izleme fırsatına erişeceğiz. Şehrin bu noktada denizle yeniden buluşmasına imkan verecek Galataport İstanbul’da, pandeminin etkilerinin de azalacağını umduğumuz Ekim ayı sonunda 3 gün sürecek bir Deniz Festivali ile Cumhuriyet Bayramımızı hep birlikte çoşkuyla kutlayacağız. Çok kısa bir zaman sonra başta İstanbullular ve şehrin ziyaretçileri olmak üzere yerli ve yabancı tüm misafirlerimize sağlıklı ve güvenli, “nefes alan” bir sosyalleşme ortamı sağlayacak Galataport İstanbul’da sporu ve iyi yaşamı önceliklerimiz arasında tutuyoruz. Denizin bir şehir için önemine vurgu yapan, İstanbul’un ve Boğaz’ın eşsizliğini gözler önüne seren Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları ev sahipliğimizin daha uzun yıllar sürmesini arzu ediyoruz. Yarışlar kapsamında ilk defa bu yıl gerçekleştireceğimiz Deniz Festivali’nin de önümüzdeki yıllarda da devam eden bir ritüel haline geleceğini düşünüyoruz. Galataport İstanbul olarak ana odağımız olan denize dair, farklı deneyim ve kültürleri bir araya getiren iş birliklerimizi önümüzdeki dönemde de arttırarak sürdürmeyi hedefliyoruz.”

Ekrem Yemlihaoğlu: “Çabalarımız, organizasyonumuzun gelecekte çok daha büyük seviyeye ulaşmasına hizmet edecek”

İstanbul Açık Deniz Yat Yarış Kulübü Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu, Galataport İstanbul’un ev sahipliği ve Doğuş Yayın Grubu’nun yarışlara geçen yıldan beri süren desteğine vurgu yaptı: “Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleri ile, Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları’nın kulübümüzce düzenlemesine dair yetkilendirildiğimiz ilk andan itibaren; yelken sporuna, denize ve denizciliğe, çevre bilincine, ülkemizin dünya çapında imajımıza pozitif katkı sağlamak adına neler yapabileceğimize dair büyük bir arayışa ve çabaya giriştik. Bu noktada, yollarımız Galataport İstanbul ve Doğuş Medya Grubu ile kesişti. O hayallerimize paylaştığımız ilk günden şu ana kadar yaşanan süreçte, aynı idealleri paylaşan yenilikçi, her an daha iyisini amaçlayan büyük bir aile olduk. Beraber sarfettimiz tüm çabalarımız, organizasyonumuzun layık olduğu şekliyle düzenlenmesine ve gelecekte çok daha büyük seviyeye ulaşmasına hizmet edecektir. Bu yolda bizlere sağladıkları destek ve iş birliği için kendilerine müteşekkiriz. Birlikte deniz sevgisiyle dolduracağımız milyonlarca minik kalp, bizim en büyük ödülümüz olacaktır.”

Vira Haber