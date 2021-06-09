UZMAR, İnşa Etmekte Olduğu Üç Adet Eskort Römorkörün İlkini Denize İndirdi

19.12.2019 tarihinde UZMAR Tersanesi ve SMIT LAMNALCO SİNGAPUR PTE. LTD. ile üç adet yeni inşa 42 mt ASD RAstar 4200 Sınıfı Terminal / Eskort Römorkörü ve bir adet yeni inşa MPV 4600 Çok Amaçlı Römorkör için kontrat imzası gerçekleştirmişti.

Denize iniş töreni, UZMAR Tersanesi YouTube kanalından canlı olarak yayınlandı. Törene Smit Lamnalco CEO'su Sn. Robert Jan Van Acker, UZMAR Kurucuları Sn. A.Noyan Altuğ ve S.Kaan Altuğ uzaktan bağlanarak konuşma yaptılar.

UZMAR Tersanesi tarafından inşa edilen ve Robert Allan Ltd. dizaynı RAstar 4200 Sınıfı Terminal / Eskort Römorkörleri, 42 metre uzunluğunda, dünya çapındaki açık deniz operasyonlarının gereksinimlerini en az art arda kırk (40) gün boyunca karşılamak üzere özel olarak, 95 ton (beklenen) çekme gücü ve 13 knot hıza sahip olacak şekilde tasarlandılar.

Römorkörler, 2022'in 2. çeyreğinden itibaren Mozambik'te Coral South doğal gaz (FLNG) gemilerine hizmet verecek.

RAstar 4200 Sınıfı Terminal / Eskort Römorkörler, ABC 12 DZC 2900kw@1000 Rpm ana makinaları tarafından destekleniyor ve özellik Bureau Veritas tarafından sertifikalandırılıyor;

DESIGN ROBERT ALLAN LTD.

MAIN ENGINE ABC 12DZC 2900 kW @1000 Rpm

THRUSTER Kongsberg Azimuth Thruster US 35 CP, 3.0 meter Propeller dia.

GEN. SET. CATERPILLAR C18, 410 ekW@1500 Rpm

LENGTH 42.00 M.

BOLLARD PULL 95 TONNES (EXPECTED)

WINCH Kongsberg Brattvaag Bow Escort winch type SL150T-2T

Kongsberg Brattvaag Towing Winch aft type SL120-2 (One Vessel)

FI-FI MARSIS FI-FI 1 (2x1200(water)/300(foam) m3/h Monitors)

Kontrat dahilinde inşası devam eden, OSD IMT Ship Design & Marine Consultancy tarafından tasarlanan 46.20 mt boya sahip bir adet MPV 4600 Çok Amaçlı Römorkörün hızı ise 13,5 knot.

MPV 4600’de, ABC 12 DZC 2900kw@1000 Rpm ana makina tercih edilmiş olup Bureau Veritas tarafından sertifikalandırılacak;

DESIGN OSD IMT Ship Design & Marine Consultancy

MAIN ENGINE ABC 12DZC 2900 kW @1000 Rpm

THRUSTER Kongsberg Azimuth Thruster US 35 CP, one 300 kw PTI@SB Thruster, 3.0 meter Propeller dia.

GEN. SET. CATERPILLAR C18, 465 ekW@1500 Rpm

LENGTH 46.20 M.

BOLLARD PULL 95 TONNES (EXPECTED)

SPEED 13.5 Knots

WINCH DMT FORWARD ESCORT TOWING WINCH Type 020-H900kN

FI-FI MARSIS FI-FI 1 (2x1200(water)/300(foam) m3/h Monitors)

Avrupa ve Türkiye’nin lider tersanelerinden olan UZMAR Tersanesi, Kocaeli Serbest Bölgesi'nde kurulu modern tesisinde, istasyon bazlı seri üretim yöntemiyle en yüksek standartlarda römorkör ve iş botları inşa etmesiyle tanınıyor. UZMAR Tersanesi, son teknoloji ekipmanlarla donatılmış yeni inşa alanlarını kullanıma açarak 2020-21 yıllarında üretim kapasitesini %95 arttırarak daha fazla römorkör inşa ve ihraç etmek için yatırımlarına devam ediyor.

Dünyanın önde gelen römorkör işletmecilerinden Smit Lamnalco, Liman ve Terminal Römorkörlerinin yanı sıra Açık Deniz Destek Römorkörlerinden oluşan 160 deniz aracına sahip bir filo işletmekte. Smit Lamnalco Liman ve Terminal Römorkör filosu, 25 ülkede petrol, gaz ve LNG terminallerine ve liman operasyonlarına güvenilir denizcilik hizmetleri sunmakta.

Vira Haber