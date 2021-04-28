D-Marin Didim Yaz Sezonuna Hazır
Doğu Akdeniz marinalarının en büyüğü olan D-Marin Didim, pandeminin başından bu yana büyük bir titizlikle devreye aldığı uluslararası standartlardaki tedbirleriyle yaz sezonuna hazır.
Tekneler için birinci sınıf bir merkez üssü olarak konumlanan D-Marin Didim, yaz sezonunda misafirlerini ağırlamaya hazır… Pandemi önlemleri kapsamında uluslararası standartlarda prosedürleri devreye alan D- Marin Didim, yat tutkunlarını bekliyor.
Yatlar ve süperyatlar için sunduğu çekek hizmetleri ve kışlama kampanyaları ile kış aylarında da yoğun ilgi gören marina, 8 ayda yaklaşık 520 tekneyi ağırladı. D-Marin Didim, yaz sezonu boyunca İtalya, Fransa, İsviçre, Almanya, Rusya gibi dünyanın pek çok farklı ülkesinden 400’ü aşkın tekneyi de ağırlamayı hedefliyor.
72.000 m2 çekek alanı 400 ve 75 tonluk 2 travel lift ve uzman ekibiyle teknelerin yaz sezonu hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor.
Konumuyla misafirlerine Ege Deniz’inde benzersiz bir deneyim sunan D-Marin Didim, sunduğu üstün hizmet kalitesi ve birinci sınıf tesisleriyle dünyanın en iyi yönetilen marinaları arasında yer alıyor.
Vira Haber
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