D-Marin, Marina Ağını Hırvatistan‘da Genişletiyor

D-Marin Küresel Marina Ağı, Marina Tribunj’u Hırvatistan’daki marinalarının dördüncüsü olarak portföyüne ekledi. Marina Tribunj aynı zamanda grubun Akdeniz ve Birleşik Arap Emirlikleri bölgelerinde hizmet veren ve her geçen gün büyüyen üstün hizmet kaliteli tekne destinasyonlarının on beşincisi oldu.

Marina Tribunj, Adriyatik denizine açılan Dalmaçya kıyılarının tam merkezinde, hali hazırda grup bünyesinde hizmet veren D-Marin Mandalina ve D-Marin Dalmacija’nın ortasında konumlanıyor. 220 bağlama ve 50 karapark kapasitesi, tam donanımlı çekek alanı ile sakin butik bir marina olarak değerlendirilen Marina Tribunj, D-Marin’in Hırvatistan’daki mevcut 1.760 bağlama kapasitesini sayıca daha da artıracak. Bölgedeki restoranlar, dükkanlar ve benzeri imkanların yanı sıra, marinada bulunan tesisler arasında yakıt istasyonu, tekne teknik hizmeti, restoran ve konaklama tesisleri sayılabilir.

D-Marin CEO’su Olivier Dörschuck söz konusu marina alımı ile ilgili olarak şunları söyledi: “Marina Tribunj’u ağımıza dahil etmiş olmaktan dolayı son derece memnunuz. Mükemmel tesisleri ve deneyimli marina çalışanları tarafından sunulan üstün müşteri hizmeti ile marinamız bir teknenin ihtiyaç duyabileceği her şeye sahip. Ayrıca adalara yakın konumu ile dünyadaki en iyi yelken destinasyonlarından biri. Hırvatistan’daki dördüncü yatırımımız olan Marina Tribunj’a ulaşımın özellikle bu zorlu dönemde gerek karayolu gerekse havayolu ile oldukça zahmetsiz olduğunu söyleyebiliriz. Bu ulaşım kolaylığı sayesinde dünyadaki seçkin destinasyonlar arasında yer alarak müşterilerimize cazip imkanlar sunabiliyoruz.”

Marina Tribunj müdürü Tomislav Paškvalin de konuyla ilgili “Ekip olarak D-Marin marina ağının bir parçası olmaktan çok mutluyuz. Hepimizin ortak arzusu müşterilerimize en yüksek düzeyde hizmet verebilmek ve Hırvatistan’da pek çok noktaya tekneleriyle seyir yapma imkanı sağlayabilmek. Dolayısıyla D-Marin marina ağına katılmış olmak, Marina Tribunj için de son derece güzel bir gelişme” dedi.

Vira Haber