DADDralli Ege D- Marin Turgutreis’ten start aldı
DADDralli Ege 2019, ralliye katılan 12 tekne ile 27 Mayıs Pazartesi günü D Marin Turgutreis’ten start aldı.
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DADDralli Ege 2019’a katılan tekneler, D-Marin Turgutreis ev sahipliğinde 24-25-26 Mayıs tarihlerinde start öncesinde hazırlıklarını yaptı. DADDralli Ege’ye katılan 12 tekneden yaklaşık 35 kişinin katıldığı bilgilendirme toplantısı sonrası ralliciler D-Marin Yacht Club’de keyifli bir akşam yemeği yedi.
Patmos Adasından Yunanistan’a giriş yaptıktan sonra Mikonos, Tinos, Andros, Skiros ve Skopelos adalarına uğrayıp Volos’a ulaşacak ralliye katılan tekneler, 27 Mayıs Pazartesi günü D-Marin Turgutreis’de yurtdışı çıkış işlemlerini yaparak geziye başladı.
DADDralli Ege 2019, 8 Haziran’da Yunanistan’ın Volos limanında tamamlanacak.
Vira Haber
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