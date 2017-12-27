Darıca Mini Marina Projesi davalık oldu

Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak’ın seçim vaatlerinden olan Darıca Mini Marina Projesi’nin bir türlü bitmek bilmiyor. Projenin bitmemesinin nedeni ise meğer proje yeri ile ilgili olarak davalık olunduğu öğrenildi. Günaydın Kocaeli’nin haberine göre Darıca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Enis İslamoğlu, “Orası 2006 yılında ulaştırma milli emlak müdürlüğü tarım bakanlığı ve savunma bakanlığından balıkçı barınağı yapımı için ruhsat alınmıştır.

DAVAYI KAZANDIK

Kooperatifimiz tarafından Ulaştırma Bölge Müdürlüğü tarafından proje çizildi onaylandı. Tam bu sırada Şükrü Karabacak üsleniyorum diye ulaştırmaya yazı yazdı. büyükşehir ile birlikte yapıma başlandı. Fakat Şükrü Karabacak sonradan mini marina yapacağım dedi. Kooperatifi olarak yürütmeyi durdurma kararı aldırdık. Mahkemeyi kazandık temyize yollandı. 2 yıl oldu sonuç gelmedi bekliyoruz.” dedi.

BAŞKAN KARABACAK MARİNADA

Öte yandan Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, Darıca Sahili’nde yapımına devam edilen Darıca Mini Marina Projesi’ni inceledi. Projenin tamamlanmasıyla birlikte Darıca’lı balıkçıların en büyük hayallerine kavuşmuş olacağını belirten Başkan Karabacak, projeyle alakalı çeşitli bilgiler verdi. Karabacak gazetemize yaptığı açıklamada ‘’Mini Marina projesini artık bitirmek üzereyiz. Projemizin içerisinde teknelerin bakım ve onarımlarının yapılabileceği alanların yanı sıra, balıkçıların her türlü ihtiyaçlarını karşılayacak tesislerinde olacağı 2 adet deniz feneri, kontrol merkezi ve balık satış yerleri olacak. Darıca bir sahil kenti. Darıca’da çarpıcı projeler yapıp, ilçemizdeki balık kültürünü arttırmak için ciddi atılımlar yapacağız’’ dedi.

Vira Haber