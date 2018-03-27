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DEFAV 'Dayanışma gecesi'ne hazırlanıyor

DEFAV 'Dayanışma gecesi'ne hazırlanıyor

İTÜ Denizcilik Fakültesi (YDO) Mezunları Sosyal Yardım Vakfı (DEFAV) Geleneksel Dayanışma Gecesi tarihi belli oldu.

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İTÜ Denizcilik Fakültesi öğrencilerine burs vermek, mezun olanlardan akademik kariyer yapmak isteyenlere akademik katkı ve mali imkânlar sağlamak, mezunlardan muhtaç durumda olanlar ile eş ve çocuklarına sağlık ve eğitim yardımı yapmak amacıyla kurulan İTÜ Denizcilik Fakültesi (YDO) Mezunları Sosyal Yardım Vakfı (DEFAV) 23.Geleneksel Dayanışma Gecesi bu yıl 5 Mayıs 2018 tarihinde Divan Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesislerinde gerçekleştirilecek.

Gece programı şöyle;

05 Mayıs 2018

Kokteyl          : 19:00

Yemek            : 20:00

Program        : 22:00 - 24:00 (Sürpriz Sanatçılar)
 

Vira Haber

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