Piri Reis Üniversitesi’nin katkılarıyla 10 Şubat 2021 tarihinde Karadeniz Denizcilik Üniversiteleri Birliği (BSAMI) tarafından düzenlenen “Değişen Trendler, Zorluklar ve MET Fırsatları” isimli konferans, Karadeniz çevresindeki ülkelerin denizcilik eğitimi veren enstitülerini bir araya getirdi.

Prof. Dr. Oral Erdoğan’ın, Karadeniz Denizcilik Üniversiteleri Birliği Başkanlığı'na seçilmiş olduğu 2018 yılından bu yana Piri Reis Üniversitesi, BSAMI adına birçok konferans, çalıştay, seminer ve sempozyuma ev sahipliği yaptı. Karadeniz çevresinde yer alan ülkelerin akademisyenlerinin yanı sıra Avrupa Birliği’nden katılımcılara da yer veren etkinlik, Prof. Dr. Oral Erdoğan’ın açılış konuşmasıyla başladı. Panellerin moderatörlüğünü Taner Albayrak üstlendi.

Konferansın ana tema konuşmacısı ve Avrupa Komisyonu Denizcilik İşleri ve Balıkçılık Genel Direktörü olan Andreea Strachinescu, Karadeniz Denizcilik Ensititüsü Birliği’nden bahsederek “Araştırma İnovasyon ve Beceriye Odaklanma” başlığı altında bir sunum gerçekleştirdi. Karadeniz Bölgesi’nde sürdürülebilir bir mavi büyüme için gerekli olan birliğin sağlanması üzerine görüşlerini belirtti.

Panel konuşmacılarından Avrupa Parlamentosu üyesi Carmen Avram Karadeniz’in gelişebilmesi için eğitim standartlarının iyileştirilmesi çağrısında bulunurken kadın istihdamının ve sektördeki cinsiyet eşitliğinin önemsenmesi gerektiğinin de altını çizdi. Avram’ın ardından söz alan BSEC PERMIS Yönetim Müdürü Rositsa Stoeva Karadeniz Bölgesi’nde gelişmeyen başlayan trendler, tehditler ve oluşmayan başlayan fırsatlardan bahsetti. Bunun yanında Karadeniz Ekonomik İşbirliği’nin (BSEC) faaliyet ve planlarına da değindi. BSEC’in bölgede yer alan en eski ve en itibar gören kurumlardan biri olduğunun altını çizdi.

İlk panelin diğer konuşmacıları olan Balkan & Karadeniz Komisyonu (BBSC) Sekreteri Stavros Kalognomos ve ICBSS Araştırma ve Proje Geliştirme Müdürü olan Georgia Chantzi bölgedeki genel durum ve son çalışmalar hakkında paylaşımlarda bulundular.

Doç. Dr. Taner Albayrak’ın moderatörlüğünde başlayan ikinci panelin konusu Inovativ MET Çözümleri oldu. Konferansın bu kısmında çevre bölgelerdeki üniversitelerden akademisyenlere söz verildi. İkinci bölümün ilk konuşmacısı olan Batum Navigation Teaching Üniversitesi’nden George Gabedeva pandeminin ardından üniversitelerinde gerçekleşen büyük değişimlere diğer üniversitelere örnek teşkil edebilmesi açısından detaylıca değindi. Gabedeva sunumunda üniversitenin karşılaştığı zorluklar, bu engelleri aşma girişimleri ve gelecek planlarına yönelik bilgilere yer verdi.

Gabedava’nın ardından söz alan Constanta Maritime Üniversitesi’nden Gabriel Raichu IMO’nun denizcilik eğitimine yönelik katkılarından bahsederek başladığı sunumuna siber güvenlik konusuyla devam etti. Hem lisans hem de yüksek lisans düzeyinde öğrencilere siber güvenlik eğitimi sunan Constanta Maritime Üniversitesi internet teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte bu alanın kaçınılmaz bir şekilde gelişmesi gerektiğinin farkında.

Raichu’nun ardından söz alan Nikola Vaptsarov Naval Akademisi’nden Ivaylo Bakalov akademilerinde simülatör eğitimlerinin nasıl gerçekleştiğine dair detayları paylaşırken bir diğer panelist Catalin Popa 24 ay sürecek ve içlerinde Piri Reis Üniversitesinin de bulunduğu 5 okulun öncüsü olduğu B4Seas Projesiyle ilgili bir sunum gerçekleştirdi. Popa lisans ve yüksek lisans düzeyindeki öğrencilere bulunmaz bir fırsat sunacak bu programın atıklar ve deniz kirliliğini önleme üzerine planlandığını duyurdu.

Piri Reis Üniversitesi’nden Öğr. Gör. Alaettin Sevim neden denizcilik eğitimlerinin değişmesi gerektiği hususunda konuştu. ”Bu değişimi tasarlarken ekonomik büyüme, IT teknolojileri, inovasyonlar, deniz ticareti modelleri, mavi ekonomi ve çevre yönetimi gibi faktörler göz önünde bulundurulmalı. Buna ek olarak stratejik perspektifimizin de değişmesi gerekiyor” şeklinde konuştu.

Konferansın son panelisti olan Dr. Öğr. Gör. Pınar Özdemir ise “Soft Skill” denen etkili iletişim, problem çözümü, liderlik, stres yönetimi gibi yumuşak becerilerin denizcilik eğitimine yansıtılmasının denizcilik sektörü üzerine oluşturabileceği pozitif etkiler üzerine konuştu. Özdemir’in sunumunun ardından konferans sona erdi.

Vira Haber