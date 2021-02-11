Su Altı Sporlarında Avrupa ve Dünya Şampiyonaları Türkiye'de Yapılacak

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonundan yapılan açıklamada, görüşlerine yer verilen başkan Şahin Özen, 2020 yılının yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çok zor geçtiğini belirterek, "Yeni normal kuralları kapsamında su altı sporlarında da faaliyetler yeniden başlıyor." ifadesini kullandı.

Federasyonun etkinlik takvimini hayata geçirmeye başladıklarını aktaran Özen, "Bu yıl bir dünya şampiyonası, bir dünya kupası ve bir Avrupa şampiyonasını ülkemizde gerçekleştireceğiz. Sualtı Ragbisi Gençler Açık Avrupa Şampiyonası'nı eylül ayında İzmir'de yapıyoruz. Ekim ayında, Antalya'nın Kaş ilçesinde 'Kaş Başka' Serbest Dalış Outdoor Dünya Kupası'nı ve 5. Serbest Dalış Outdoor Dünya Şampiyonası'nı gerçekleştireceğiz." açıklamasını yaptı.

Özen, milli sporcuların serbest dalış, zıpkınla balık avı, su altı görüntüleme, paletli yüzme, su altı hokeyi, su altı ragbisi branşlarında bu yıl yapılacak uluslararası yarışmalarda madalya için mücadele edeceklerini ifade etti.

Organizasyonlarda pandemi kurallarının sıkı şekilde uygulanacağını vurgulayan Özen, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Pandemi tehlikesi henüz geçmedi. O nedenle sporcu ve katılımcı sağlığına verdiğimiz önem daha da ön plana çıktı. Özellikle havuz etkinliklerinde, HES kodları, sosyal mesafe, maske takma, kullanılan malzemelerin sürekli temiz tutulması, kişisel malzeme kullanımı birinci önceliğimiz."

Vira Haber