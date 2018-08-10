"Deniz Kuvvetleri dünya denizlerinde de söz sahibi"

Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal, "Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız bugün sadece çevre denizlerimizde değil, aynı zamanda dünya denizlerinde söz sahibi olan, ihtiyaç duyduğu teknolojiyi geliştirebilecek, etkin, caydırıcı ve saygın bir kuvvet olarak öne çıkmaktadır." dedi.

Koramiral Özbal, Karamürselbey Eğitim Merkezi Komutanlığında, "2017 Yılı Dış Kaynaktan Temin Edilen Muvazzaf Astsubay Adaylarından Temel Askerlik ve Astsubaylık Nosyonu Kazandırılması Eğitimi" ile "Uzman Erbaşlardan 2018 yılı Temel Askerlik ve Astsubaylık Nosyonu Kazandırılması Eğitimi'ni başarıyla tamamlayan toplam 750 astsubay çavuşa diplomalarının verilmesi nedeniyle düzenlenen törene katıldı.

Özbal, burada yaptığı konuşmada, "Deniz Kuvvetleri Komutanlığının bugün sadece çevre denizlerde değil, aynı zamanda dünya denizlerinde söz sahibi olan, ihtiyaç duyduğu teknolojiyi geliştirebilecek, etkin, caydırıcı ve saygın bir kuvvet olarak öne çıktığını" söyledi.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığının bu üstün vasıflarının temel dayanağının ise köklü tarihinden aldığı güçle yetiştirdiği nitelikli ve donanımlı personel olduğunu vurgulayan Özbal, Türk Silahlı Kuvvetleri ile onun ayrılmaz parçası Türk Deniz Kuvvetlerinin her geçen gün güçlenen Türkiye'nin beka ve çıkarlarının yılmaz bekçisi konumunda bulunduğunu kaydetti.

"Her biriniz branşlarınızda uzman olmalısınız"

Özbal, bu nedenle Deniz Kuvvetlerini hızla değişen ve belirsizleşen güvenlik ortamında verilebilecek her göreve hazır bulundurmak en temel görevleri olduğunu belirterek, astsubaylara şöyle seslendi:

"Sizler deniz astsubayı olmak üzere başladığınız eğitiminizi başarıyla bitirmenin haklı gururunu yaşıyorsunuz. Ancak unutmayınız ki denizcilik eğitimi kendini ve elindeki personeli geliştirme sorumluluğu meslek hayatı boyunca devam eder. Başarıyla tamamladığınız bu eğitimin tek başına sizi zorlu görevlere hazırlamaya yeterli olmayacağını asla aklınızdan çıkarmayınız. Bu yolda Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşama yollarını arayan, aramayı itiyat haline getirmiş milletler, evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonra istikballerini kaybetmeye mahkumdur' sözünü unutmayınız. İhtisas alanlarına uygun olarak sizler konunuzun ve alanınızın uzmanı, kullandığınız sistemi iyi bilen kişiler olacaksınız. Bunun için de geleneksel denizcilik kültürümüzü özümsemiş, bunun yanında gözünüzü daima pozitif bilime adayıp zihninize teknolojiye ve yeniliklere açık tutacaksınız. Yaptığınız görevlerde askerliğin temeli olan disiplinden asla taviz vermeyecek, çevrenizdekilere aşılayacak ve emrinizdekilerden bu disiplini isteyeceksiniz. Deniz Kuvvetlerinin sahip olduğu her türlü modern sistem ve tesisat, görev öncesi kurslarınızın tamamlanması sonrasında sizlere emanet edilecektir. Bu ülkenin değerli kaynaklarıyla temin edilen, size emanet edilecek sistem ve silahları en etkili şekilde kullanmak bu millete olan borcunuzdur. Bu nedenle asil milletimizin güvenine layık olabilmek için çok çalışmalı, her biriniz branşlarınızda uzman olmalısınız."

"Atatürk'ün gösterdiği yol ve tarihimizden aldığımız engin güç"

Astsubaylara meslek hayatları süresince kendilerini geliştirmelerini öğütleyen Özbal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şanlı deniz tarihimizin omuzlarınıza yüklediği sorumluluklar, atalarımızın ve deniz şehitlerimizin değerli haysiyetleri ve Atatürk'ün bize gösterdiği mükemmel ve kadir bir donanmaya layık olma hedefi, dünya çapında her yönüyle örnek alınan bir kuvvet haline gelme yolunda sizlerin en büyük rehberiniz olacaktır. Unutmayınız ki MİLGEM gibi, dünyanın en modern harp gemisi sistemlerinin dizayn ve inşasında Deniz Kuvvetlerimizin üstlendiği rolün temelinde yüce Atatürk'ün gösterdiği yol ve tarihimizden aldığımız engin güç yatmaktadır. Müteakip dönemde üstün vazife anlayışı ve vatan sevgisiyle üstleneceğiniz görevlerde bu anlayışı devam ettireceğinize Türk Silahlı Kuvvetleri ve onun ayrılmaz parçası Deniz Kuvvetlerimizin her zaman harbe ve göreve hazır tutmak için fedakarca çalışacağınıza inancım tamdır."

Özbal, ailelere ise "Karşınızda bu pırıl pırıl duran gençlerle ne kadar gurur duysanız azdır. Genç astsubaylarımızın diploma ve rütbelerini aldığı bugün sizlerin heyecanını paylaşıyor, bahriyemizin köklü ve geniş ailesi arasında sizleri de görmekten dolayı duyduğum mutluluğu ayrıca belirtmek istiyorum." diye hitap etti.

Yemin eden öğrencilere diplomalarının verilmesinin ardından program, tören geçidiyle sona erdi.

Vira Haber