Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personel alımı şartları açıklandı

2018 subay alımları mart ayında da devam ederken en çok merak edilen konu başvuru şartlarının neler olduğu.Yapılan duyuruda Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, pilot, öğretmen, mühendis ve muvazzaf subay alanlarında personel alımı yapacaktır denildi.



MSB sayfasından Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personel alımı duyurusu yapıldı. Duyurudan sonra 2018 Subay alım şartları neler sorusunun yanıtı başvuracak kişiler tarafından aranıyor. MSB alınacak olan 7 bin personelin hangi branşlarda alım yapacağını açıkladı. KPSS3 ve KPSS lisans puanının 70 olduğu subay alımı başvuru şartları tam liste haberimizde. 2018 subay alımı başvuru şartları neler, Hangi branşlarda personel alımı yapılacak, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personel alımı başvurusu hakkında detaylı bilgiler haberimizde.



Deniz Kuvvetleri Komutanlığı sınıf subay alım ilanı yayımlandı. Yayımlanan ilanda bayan ve erkek adaylar arasından KPSS 60 puan şartı ile çok sayıda subay alımı yapılacağı bildirildi. 2018 subay alım şartlarını Milli Savunma Bakanlığı (MSB) internet sitesi üzerinden yayımlandı. Bu sene Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 7 bin personel alacak. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, pilot, öğretmen, mühendis ve muvazzaf subay alanlarında personel alacak. Başvuruda bulunacak binlerce aday subay alımı başvuru şartları neler, subay alımı erkek adaylarda aranan şartlar neler, hangi branşlardan alım yapılacak gibi soruların yanıtını merak ediyor.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personel alımı başvurusu hakkında detaylı bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

PİLOT DENİZ SUBAY BAŞVURU ŞARTLARI

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına muvazzaf subay muvazzaf Deniz sınıfı subay (Pilot yetiştirilmek üzere) olarak istihdam edilmek üzere, TABLO-1’de gösterilen kaynak okullarına göre mevcut kanun, yönetmelik ve yönerge esasları kapsamında personel alınacaktır.

1) Geçerli Kamu Personeli Seçme Sınavlarından “KPSSP3 Lisans Puanı” (2016 ve 2017 yıllarında yapılan KPSS Lisans sınavlarında yüksek olan KPSS P3 notu baz alınacaktır) asgari 70 olanlar,

(2) En az dört yıl ve daha fazla süreli TABLO-1’de yer alan fakülte/yüksekokul bitirenlerden kanuni sebeplerle (öğrenim, tecil vb.) henüz askerlik yükümlülüğünü yerine getirmemiş olanlar,

(3) Askerlik hizmetini yapmakta olan yedek subay, kısa dönem erbaş ve erler veya askerlik hizmetinden terhis olanlar (Hakkında “yedek subay olamaz” kararı olanlar başvuramazlar.),

(4) Erbaş ve erlerden askerlik hizmeti esnasında veya terhislerini müteakip TABLO

TABLO-1 PİLOT DENİZ SUBAY MEZUN OLUNACAK BÖLÜM BİLGİLERİ

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği

Bilişim Sistemleri Mühendisliği

Elektrik Mühendisliği

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Elektronik Mühendisliği

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği

Havacılık ve Uzay Mühendisliği

Kontrol Mühendisliği

Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği

Makine Mühendisliği

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği

Malzeme ve Nano Teknoloji Mühendisliği

Mekatronik Mühendisliği

Pilotaj Bölümü

Uçak Mühendisliği

Uçak ve Uzay Mühendisliği

Uzay Mühendisliği

Yazılım Mühendisliği

DENİZ SINIFI MUVAZZAF SUBAY ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına muvazzaf subay (Deniz sınıfı) olarak istihdam edilmek üzere, TABLO-1’de gösterilen kaynak okullarına göre mevcut kanun, yönetmelik ve yönerge esasları kapsamında personel alınacaktır.

Bu başvuru kılavuzunda belirtilen genel ve özel şartları taşıyan erkek adaylardan;

(1) Geçerli Kamu Personeli Seçme Sınavlarından “KPSSP3 Lisans Puanı (son iki yılın en yüksek notu baz alınacaktır)” asgari 60 olanlar,

(2) En az dört yıl ve daha fazla süreli TABLO-1’de yer alan fakülte/yüksekokul bitirenlerden kanuni sebeplerle (öğrenim, tecil vb.) henüz askerlik yükümlülüğünü yerine getirmemiş olanlar,

(3) Askerlik hizmetini yapmakta olan yedek subay, kısa dönem erbaş ve erler veya askerlik hizmetinden terhis olanlar (Hakkında “yedek subay olamaz” kararı olanlar başvuramazlar.),

(4) Erbaş ve erlerden askerlik hizmeti esnasında veya terhislerini müteakip TABLO-1’de yer alan en az 4 yıllık fakülte/yüksekokulu bitirenler başvurabileceklerdir.

MÜHENDİS VE ÖĞRETMEN SUBAY ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına mühendis ve öğretmen sınıfı muvazzaf subay olarak istihdam edilmek üzere, TABLO-1’de gösterilen kaynak okullarına göre mevcut kanun, yönetmelik ve yönerge esasları kapsamında personel alınacaktır.

Bu başvuru kılavuzunda belirtilen genel ve özel şartları taşıyan erkek ve kadın adaylardan;

(1) Geçerli Kamu Personeli Seçme Sınavlarından “KPSSP3 Lisans Puanı” (son iki yılın en yüksek notu baz alınacaktır) asgari 60 olanlar,

(2) En az dört yıl ve daha fazla süreli TABLO-1’de yer alan fakülte/yüksekokul bitirenlerden kanuni sebeplerle (öğrenim, tecil vb.) henüz askerlik yükümlülüğünü yerine getirmemiş olanlar,

(3) Askerlik hizmetini yapmakta olan yedek subay, kısa dönem erbaş ve erler veya askerlik hizmetinden terhis olanlar (Hakkında “yedek subay olamaz” kararı olanlar başvuramazlar.),

(4) Erbaş ve erlerden askerlik hizmeti esnasında veya terhislerini müteakip TABLO-1’de yer alan en az 4 yıllık fakülte/yüksekokulu bitirenler başvurabileceklerdir.

Not: Kadın adaylar sadece Bilgisayar ve Endüstri Mühendisliği için başvuru yapabileceklerdir.

Başvuru için : https://personeltemin.msb.gov.tr/Basvuru/dzkksubay/dzkk/basvuru.aspx?tid=55

Vira Haber