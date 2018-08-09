Deniz Kuvvetleri’nde yeni görev dağılımı

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda 74, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda 25 ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda 22 komutana yönelik atama işlemi gerçekleştirildi.

Balyoz ve Askeri Casusluk gibi FETÖ kumpas davalarından yıllarca cezaevinde yatan, hapis cezalarına çarptırılan, yeniden yapılan yargılamada beraat eden 20 general ve amiral, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kritik birimlerine atandı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda da dikkat çekici atamalar yapıldı.

Balyoz'dan hapse mahkum edilen Tuğamiral Baybars Küçükatay İstanbul Boğaz Komutanlığı'na, Tuğamiral Yalçın Payal Deniz Harp Okulu Komutanlığı'na, Tuğamiral Kerim Uça da Çanakkale Boğaz Komutanlığı'na atandı.

Kardak'a Türk Bayrağı diken ekipte yer alan, kumpas davasında 4 buçuk yıl yatan Tuğamiral Ercan Kireçtepe ise İskenderun Deniz Üs Komutanı oldu.

Balyoz mağduru Tuğamiral Turhan Ecevit'in SAT Komando Komutanlığı'ndaki görev süresi ise uzatıldı.

Ege Deniz Bölge Komutanlığı'na da Balyoz'dan 18 yıla mahkum Tuğamiral Cemalettin Bozdağ getirildi.

Balyoz'dan 16'şar yıla mahkum olan Tuğgeneral Barbaros Kasar Ege Ordu Kurmay Başkanlığı'na, Tuğamiral Berker Emre Tok da Donanma Kurmay Başkanlığına getirildi.

Vira Haber