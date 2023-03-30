Denizci Öğrenciler Yaraları Sarmaya Devam Ediyor

Depremin ilk gününden itibaren sahada ve saha gerisinde çalışarak deprem çalışmalarına yardım eden Denizci Öğrenciler Derneği çalışmalarına devam ediyor.

Geleneksel hale getirmeye çalıştıkları Denizkızı Kütüphanelerine 3.sünü ekleyen DÖDER bu seferinde depremin merkezi Kahramanmaraş’ta.

Türkiye’nin dört bir yanından denizci öğrencilerin destekleriyle Kahramanmaraş’ta yeni bir Denizkızı Kütüphanesi açarak “Önce Eğitim” mottosuyla yaraları sarmaya çalışan DÖDER, özellikle üniversite ve lise sınavına hazırlanan öğrencileri düşünerek bu kütüphaneyi kurduklarını söylediler.

Vira Haber