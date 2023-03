DEÜ Denizcilik Fakültesi “Gemi Makineleri Teknolojileri Semineri-8” Başlıyor

Gemi Makineleri Teknolojileri Semineri-8’in, webinar serisi olarak planladığı bu yılki etkinlikleri Nisan ve Mayıs ayları içerisinde düzenlenecek. Her yıl denizcilik sektörünün farklı dallarından gelen birbirinden kıymetli konuşmacıların ağırlandığı webinar serisinde gemi makineleri teknolojileri alanındaki son gelişmeler tartışılacak.

Webinar serisinin ilk oturumu 04 Nisan 2023 Salı günü saat 14:30’da Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Çakabey Sanal Konferans Platformu üzerinden çevrimiçi (online) olarak gerçekleşecek. İlk oturumda, “Alternative Fuels in Shipping – LNG, Methanol and Ammonia” konularındaki bilgilerini aktarmak ve dinleyicilerden gelen soruları cevaplamak üzere ABS (American Bureau of Shipping) Kore ofisinden Kıdemli Sörveyör Muammer AKTÜRK konuşmacı olarak yer alacak. Fakülte öğrencileri, sektör temsilcileri, öğretim elemanları ve ilgili alandaki araştırmacıların katılım göstereceği webinar etkinliğine http://bit.ly/42MSJrN linkinden ücretsiz olarak kayıt olunabilmektedir.

Vira Haber