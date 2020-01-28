Denizci STK’lar “Kanal İstanbul” için bir araya geldi

Türkiye Denizcilik Federasyonu (TÜRDEF) Yönetim Kurulu Kararı ile en az üç ayda bir gerçekleştirilmesi kararlaştırılan STK Başkanlar Toplantısının üçüncüsü, 23 Ocak 2020 tarihinde Kanal İstanbul Projesi istişaresi kapsamında Gündüz Aybay Denizcilik Merkezi’nde gerçekleştirildi.

TÜRDEF üyesi STK’ ların Başkanları ve delegelerinin de katılım sağladığı teknik toplantıya; Prof.Dr. Özcan ARSLAN, Dr. Özkan POYRAZ, Müh. Erdal YAZICI, Müh. Yaşar CANCA, Kpt. Tuncay ÇEHRELİ ve Kpt. Av. Çağlar COŞKUNSU da uzman görüşleriyle önemli katkı sağladı.

Kanal İstanbul Projesi’nin öncelikle denizcilik bağlamındaki etkilerinin masaya yatırıdığı toplantıda, ÇED projesi içeriği de dikkate alınarak çevresel, güvenlik, hukuki gibi tüm etmenleriyle Türk Boğazları Montrö Sözleşmesi de detaylı şekilde ele alındı.

Toplantıda, yalnızca denizcilik sektörünün değil, toplum ve Türkiye coğrafyasına yararı bağlamında da sorumluluk hisseden ve bu bağlamda bilgi, birikim ve deneyimleri ile dayanışma gerçekleştiren, başta TÜRDEF olmak üzere, tüm üye Denizci STK'lar tarafından, müşterek bir teknik değerlendirme raporunun ivedilikle oluşturularak, ilgili resmi mercilere sunulması konusunda prensip kararı alındı.

Vira Haber