Uluslararası yatırımcılar Türkiye’ye büyük ilgi gösterdi

Turizm sektörünün önde gelen markalarını ve liderlerini bünyesinde toplayan Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği’nin (TTYD), Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi desteğiyle düzenlediği ‘Tourism Investments Forum – TIF 2020 (Turizm Yatırımcıları Forumu), bugün gazeteci ve ekonomist Cem Seymen moderatörlüğünde İstanbul Raffles Hotel’de hayata geçirildi. Forum, ilk gününde ulusal ve uluslararası katılımcılar tarafından yoğun ilgi gördü.

Forumun ilk gününde, TTYD Başkanı Oya Narin’in ardından T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal ile TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu Turizm sektörünün Türkiye’nin yükselen yıldızı olduğunun altını çizdi ve 2023 yılına kadar beklenen gelişim ve dönüşümleri aktardı. T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut, turizm sektörüne destek ve yatırımların kapsamlı bir şekilde yapılacağını vurguladı. Forumda ayrıca, Yeni Turizm Yatırım Trendleri, Markalar, Mega Projeler, 2030 Yatırımcıları İçin İpuçları, Konaklama Endüstrisine Yeni Trendler, Sağlık Turizmi ve Fırsatları, Otel Tasarımında Yeni Trendler, Sanat, Kültür ve Müzelerin Turizm Yatırımları Üzerindeki Etkisi alanında ehil kişilerce tartışıldı.

Turizmdeki büyüme potansiyeli çerçevesinde 2033 yılına gelindiğinde gelen turist sayısının 100 milyonu aşacağı, turizm gelirinin ise 119 milyar ABD dolarına ulaşacağı, kişi başına turist harcamasının 1.150 ABD dolarına yükseleceği ve işsizliğin düşeceği öngörülüyor. Bu çerçevede TTYD, devlet ve özel sektörü buluşturduğu TIF 2020 vesilesiyle, hem kısa hem de uzun vadede Türk ve yabancı yatırımcılar arasındaki etkileşimin ve işbirliklerinin artmasını ve potansiyelin maksimum seviyede ortaya çıkarılmasını hedefliyor. Forum, her yıl düzenli olarak gerçekleştirilecek.

“Bu forum Türkiye ekonomisi ve turizm sektörü için önemli bir kilometre taşı olacak”

Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği Başkanı Oya Narin, Türkiye’de ulusal ve uluslararası turizm yatırımcılarını ve fikir önderlerini bir araya getiren ve TTYD’nin imza etkinliği olan Turizm Yatırımları Forumu ile ilgili şunları söyledi:

“1990’lı yıllarda başladığımız ve başarıyla düzenlediğimiz, daha sonra da yabancı ortaklı olarak uyguladığımız Turizm Yatırımları Forumu organizasyonunu 2020’de yeniden hayata geçiriyoruz. Turizm sektörümüzün yeniden ivme kazandığı ve yeni hedeflere doğru yelken açtığı bu dönemde, ihtiyaç duyduğumuz dönüşüme ve sıçrayışa zemin sağlayacak yeni işbirliklerini bu Forum’la sektörümüze getirmek istiyoruz.

TTYD olarak Turizm Yatırım Forumu’nda bir yandan yeni ve güçlü finans ve marka işbirlikleri ve networkler geliştirirken diğer yandan sektörel ihtiyaçları belirleyerek turizm yatırımlarımıza yeni bir yön vereceğiz. Bu organizasyonun Türkiye ekonomisi ve turizm sektörü için önemli bir kilometre taşı olacağına inanıyorum.”

"2020 yılı ve yakın vadede büyüme olacak"

T.C. Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, “Türkiye’de 32,3 milyonu aşkın işgücü bulunuyor ve nitelikleri gelecek yıllarda artacaktır. Şuanda Türkiye dünya ekonomi sıralamasında on dokuzuncu sırada, Avrupa’da ise beşinci sırada bulunuyor. Ekonomideki istikrarlı performansımız 6,4 oranında büyüdü. Ulaşım, telekomünikasyon, enerji ve IT sektörlerinde ülkemiz güçlü altyapı ve teknik donanıma sahip. 2020 yılı ve yakın vadede büyüme olacak. 2033 vizyonumuz çerçevesinde geliştirilecek yapısal dönüşüm ile turizmin ekonomiye daha çok katkı sağlayacak. Hükümet, turizm sektörünün her türlü ihtiyacına cevap vermekte kararlı bir şekilde, önümüzdeki dönemde turizmin çeşitlendirilmesi, hizmet kalitesinin yükseltilmesi, konaklama dışı harcamaların artırılması ve üçüncü yaş turizmine dair pek çok hedef ve politikalar yürütecektir” açıklamasında bulundu.

"Küresel marka olmuş otel yatırımlarının Anadolu'ya yayılmasını sağlamalıyız"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “TOBB olarak yurtdışında da geniş bir iletişim ağına sahibiz. Turizmi, ülkemizin altın sektörü olarak görüyoruz. Dolayısıyla Türkiye turizminin gelişmesi için büyük bir gayret içindeyiz. Sektörün sorunlarına çözümler üretmek için Türkiye Turizm Meclisini kurduk. Turizm Meclisimizde, Türkiye'nin en büyük turizm şirketlerinin yanı sıra, Turizm Bakanlığımız ve ilgili diğer kamu kurumlarımız yer alıyor. Mutfak çalışmalarımızın katkısıyla finansa erişimde, vergi ve gümrüklerde, inşaat izinleri ve tapu işlemlerinde bürokrasi ve prosedürler azaltıldı. Artık buralardaki işler, çok daha hızlı sonuçlanıyor. Kamu kurumlarıyla birlikte yoğun bir mesaiye başladık. Birliğimizin, reel sektöre ve Türk turizmine katkısı artarak devam edecektir. Bu noktada küresel marka olmuş otel yatırımlarının, Anadolu'ya yayılmasını sağlamalıyız. Zira özellikle yüksek harcama potansiyeline sahip yabancı turistler, böyle oteller arıyor ve bu otellerin bulunduğu yerlere gidiyor” dedi.

