ABS Türkiye’ den denizcilikte dijital uygulamalar semineri

ABS tarafından Marriott-Asia Otel’de düzenlenen “Denizcilikte Dijital Uygulamaları” konu alan seminerde ABS Türkiye & Hazar Bölgesi Direktörü Seyfettin Tatlı bir sunum yaparak sektörü bilgilendirdi. Seyfettin Tatlı, ABS’in denizcilikte dijital gelişmeler ve uygulamaları konusunda da önderlik ettiğini belirterek, ABS’in denizcilik sektörüne iki önemli konuda yenilik getirdiğini, bunlardan bir tanesinin Remote Survey (Uzaktan Sörvey) uygulaması olduğunu söyledi. Yedi farklı sörvey tipinde kendi klaslarındaki gemilerden gelen taleplere göre ve gemilerin kayıtlı olduğu Bayrak Devleti’nin de onay vermesi ile uygulamanın başlayacağını belirtti.

Remote Survey uygulaması için, ABS içinde şu anda dünyada dört merkez ofis (Amerika, Singapur, Dubai-BAE, Şangay-Çin) görevlendirildi. Seyfettin Tatlı; bu merkezlerdeki Remote Survey ekiplerine talep gönderilmesini takiben, taleplerin değerlendirilerek uygun görülmesi durumunda gemiye söz konusu surveylerin, ( Tail shaft survey uzatılması, kazan survey uzatılması, basit hasar ve tamir surveyleri, CMS-ContinuousMachinerysurveyleri, OSR & OSD remark kapatma surveyleri, tankerler için uygulanan çoklu LoadLine – Concurrent Load Line surveyleri ve petrol platformlarındaki su altı muayeneleri ) gemilerdeki yetkili personelin sağladığı bir takım belgeler ile kabul edildiğini vurgularken, IMO ve Bayrak Devleti adına yapılan kontrollerin kabul edilmesi içinde mutlaka Bayrak Devleti’nin yetkisi olması gerektiğinin altını çizdi.

Uzaktan kumandalı ekipmanlar hem maliyeti düşürüyor hemde iş kazalarına engel oluyor

Gemi ve deniz yapılarının surveylerinde dikkat çeken bir diğer yenilik ise, RIT (Remote Inspection Technogies) adı verilen,gemilerin ve deniz yapılarının su altı kısımlarını, yük ambarları, balast ve yük tanklarının erişilmesi zor ya da tehlikeli bölümlerinde yeterlilikleri kabul edilmiş ve gerekli sertifikalara sahip uzman teknisyenler tarafından kullanılan uzaktan kumandalı ekipmanların kullanılması. Bu ekipmanlar; insansız hava araçları (UAV - Drone), robotik paletli araçlar, uzaktan kontrollü kameralar gibi gelişmiş ekipmanlardır. Ekipmanlar, gemilerin kontrol ve surveyleri sırasındaki zaman kayıplarını azaltmakla birlikte maliyeti düşürerek, aynı zamanda denizde ve tersanelerde iş kazalarını engellemeye katkı sağlıyor.

Seminerde, denizcilikte dijital uygulamaların kullanılmasında dikkati çeken bir diğer yeniliğin ise, ABS'nin kurulduğundan bu yana yaklaşık 160 senedir alışılmış kağıt sertifikasyondan elektronik sertifikasyona geçmiş olması olduğu vurgulandı. Elektronik sertifikasyon uygulamasının sadece IMO’nun FAL.5 / Circ.39 / Rev.2, “Elektronik sertifikaların kullanımına ilişkin yönergeleri” kabul etmiş olan Bayrak Devleti’ne kayıtlı gemiler için uygulandığını dile getiren Seyfettin Tatlı, elektronik sertifikasyon işleminin erişilebilirlik ve kullanım kolaylığının yanında, son derece de güvenli bir sistem olduğunu belirtti. Seyfettin Tatlı şöyle devam etti: “E-Sertifikaların dijital imza ve benzersiz bir takip numarası (UTN) ile güvence altına alınmasının yanında, elektronik olarak yerel dosyalarda saklanabilir veya yazdırılabilirken, bu kopyalar sadece referans amaçlı kullanılabilecek. Asıl geçerli olan belge ise dijital ortamda üretilmiş olan E – Sertifikadır. Sertifikalar, ABS çevrimiçi korumalı veritabanında yayınlanır, böylece ilgili tüm taraflar en son sertifikalara dünyanın her yerinden erişebilir. Elektronik sertifikalar dijital imza ve benzersiz bir takip numarası (UTN) ile güvence altına alınmıştır”.

Seminere ABS’in Dijital Çözümler Departman yöneticileri Senior Başkan Yardımcısı Kash Mahmood ve Başkan Yardımcısı Dr. Christina Wang’ın önderliğinde ABS Merkez Ofis’ten katılan Seth Collins, Lance Suvans ve Meenakshi Bhatia ise, kendi uzmanlık konularında denizcilikte dijital yenilikler ve uygulamaların faydaları ile ilgili sunumlar yaptılar. En çok dikkati çeken konuların başında ise KashMahmood’un dile getirdiği PMS “Predictive Maintenance Program” “Önceden öngörülen bakım programı” ile denizcilikteki doğru iş kararlarının geliştirilmesinde bilgi ve dijital teknolojinin kullanımının ne kadar önem kazanacağı, bunun kaçınılmaz bir gerçek olduğu ve yakın zamanda da fayda sağlamanın yanında zorunluluğundan bahsedildi. Günümüzdeki teknoloji ve bilgi kullanımının ne kadar önemli olduğu göz önünde bulundurulursa, bunun bir sonraki aşaması ise dijital sistemleri kullanarak önceden tahmin metotlarının kullanılması ile birlikte hatalardan ve geri dönüşümden doğacak kayıp zaman ve kayıp enerjinin önüne geçileceği de vurgulandı.

Türk denizcilik endüstrisinden 120 kişinin katılımı ile düzenlenen seminer Denizcilikte Siber Emniyet (Cyber Security) ve Sürdürülebilirlik (Sustainability) konularının paylaşılması ile son buldu.

Vira Haber