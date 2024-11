Denize Sıfır Çardaklar Yine Yıkılamadı

Sabah saatlerinde bölgeye gelen belediye ekipleri ile vatandaşlar arasında küçük çaplı gerginlikler yaşandı.

Antalya'nın Aksu ilçesinde deniz kaplumbağalarının yuvalama alanı olduğu gerekçesi ile Kumköy Sahili'nde bulunan 700 çardak için alınan yıkım kararının ardından çardak sahiplerine verilen süre bugün sona erdi. Sabah saatlerinde yıkım kararını uygulamak üzere çardakların bulunduğu Kumköy sahiline gelen Aksu Belediyesi ekipleri ile vatandaşlar karşı karşıya geldi. Vatandaşlar alana gelen iş makinelerinin önünü araçlarla keserek girişlerine izin vermedi. Belediye yetkilileri ile vatandaşlar arasında çardakların yıkımı konusunda uzun süre tartışma yaşandı. Vatandaşlar ile belediye görevlileri arasında uzun süre yapılan görüşmeler sonucunda sahipsiz çardakların yıkılması, kalanlar için ise süre verilmesi kararlaştırıldı.

“Çardaklar bölge halkı için bir gelenek”

Çardakların bölge halkı için bir gelenek olduğunu belirten Kumköy Yaşatma Derneği Başkanı Abdullah Kaya, “Burada ileriye dönük mahkeme kararı var. Bölge İdare Mahkemesi'nde yürütmeyi durdurma kararı yetişmediği için inşallah planlı bir şekilde burayı düzelteceğiz. Bir süre verilip daha sonra devam edileceği söylendi. Biz Belediye Başkanı ve Vali Beyle bu konuyu tekrar görüşüp bir netice alacağımıza inanıyorum. Burası Yörük kültürü, burası bir gelenek. Burası halkın denize girebileceği, yaşayabileceği bir yer. Biz istiyoruz ki güzel bir yer olsun. Kumluca gibi olsun, bunu başarırsak daha yaşanabilir bir sahil yapacağız burayı. Biz söz verdik, inşallah başkanımızda bir şekilde buraya bir çözüm bulacak. Şu anda yıkım yapılacak fakat devletimize güveniyoruz. Belediye başkanımız da bize söz verdi, inşallah sözünü tutar” dedi.

“Seçimde verdiği sözü tutsun”

Bölgede çardağı bulunan vatandaşlardan Ahmet Kabakçı ise Aksu Belediye Başkanı tarafından kendilerine seçim döneminde söz verildiğini belirterek, “Kimsenin eline bir kağıt vermeden 20 gün önce gelip herkesin kapısının önüne asmışlar. Aksu Belediye Başkanı bize yer göstereceğim diyorsa biz buna da kabulüz ama önce şunu yapması gerekiyor. Önce projeyi gösterecek bize, ödemesi varsa biz bunu da kabul ediyoruz. Eğer böyle bir şey yok diyorsa önce otellerin yerini yıkacak. Caretta bölgesiyle, 1. Derece Sit Alanı ilan edildiyse önce otellerin olduğu yeri yıkacak. Buraya kepçeyi getirip 'Ben halkın çardağını yıkacağım' diyemez. Bunları halkı bildirecek. Aksu Belediyesi'nin 2026'ya kadar çardak yıkılmayacak diye seçim vaadi var. Bunu İsa Başkan bizzat kendisi söyledi. Sonra da 'Kararı ben almadım, valilik aldı' diyor. Madem kararı valilik aldıysa, önce projeyi öne sür. O zaman çardak halkı çardakları kendi yıkmazsa istediği şekilde yıkabilir. Ama önce verdiği vaadi yerine getirsin” ifadelerini kullandı.

“Carettalara halk sahip çıkıyor”

Bölgede çardaklarda yaşayan vatandaşın carettalara sahip çıktığının altını çizen Kabakçı, “Projelendirsin, ödeneği varsa ödeneği yapsın. Bunu halk zaten kabul ediyor. Ben buraya yıkıp sonra yer göstereceğim şeklinde bir dünya yok. Bunu halk kabul etmiyor. Halk buraya giremiyor deniliyor. Külliyen yalan. Hadi vatandaş gitsin bir tane beach'in önünde denize girsin. Bunu otel kabul etmez. Ama burada halk her zaman için gelip denizine giriyor. Yeri geliyor suyunu, ihtiyaçlarını bizden istiyor. Atılan çöpleri buradaki halk topluyor, halk buraya sahip çıkıyor. İsa Başkan bize söz verdiyse, caretta bölgesi deniliyorsa burada kimseye izin verilmeyecek. Caretta bölgesine bu halk sahip çıkıyor. Carettalara halk sahip çıkıyor” şeklinde konuştu. Bir başka çardak sahibi Ali Koyun ise, “Burada çifte standart uygulanıyor. Burada bir otele ait olan sahili hem betonarme yaparak hem de yanına baraka yaparak bakanlık izniyle kullanıma başladıklarını ifade ediyorlar. Eğer burası doğal sit alanı, caretta koruma bölgesi ise buranında aynı çardaklar statüsünde olması ya da çardaklara da aynı statü tanınmalı. Yıkılacaksa otele ait olan bölgenin de ruhsatı iptal edilmeli, ilk önce oradan yıkıma başlanmalı, çifte standart uygulanmamalı. Burada 23-24 yıldır yaşayan çardak sahipleri var” dedi.

“Benim torunlarımda burada büyüyecek”

58 yaşında olduğunu ve çardaklarda büyüdüğünü söyleyen Saniye Kurt ise, “Ben burada büyüdüm, 58 yaşındayım. Benim torunlarım da burada büyüyecek, apartmanda yaşamayacak, toprağa basacak. Apartmanda yaşayan çocuklar şu anda hastane köşelerinde serum yiyor, ilaç yükleniyor vücutlarına. Her yer betonlaştı, burası kaldı bir tek. Belek, Kadriye, Kundu gitti. Şimdi gözlerini buraya diktiler. Burası mahkemelik, buraya kimse bir şey yapamaz. Belediye başkanları 5 yıl, 10 yıl başkanlık yapıp gidiyorlar. Daha önce niye böyle bir şey yoktu. Biz burada büyüdük. Her yıl biz buraya gelip 4-5 ay burada kalıyoruz. Niye şimdi var. İsa Başkan başa geçerken herkese bir sözü vardı. Halk onun arkasında durduysa o da dursun” ifadelerini kullandı. Belediye ekipleri sahipleri bulunmayan çardakların yıkımını gerçekleştirdikten sonra bölgeden ayrıldı.

