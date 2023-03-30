Deprem Bölgesine Ulaştırılan Yaşam Konteyneri Sayısı 4679'a Ulaştı
Bakanlığımız koordinasyonunda Çanakkale'den 118 adet yaşam konteyneri yüküyle yola çıkan Sakarya Gemisi İskenderun Tosyalı 1 Limanına yanaştı.
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Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada:
'Bakanlığımız koordinasyonunda Çanakkale'den 118 adet yaşam konteyneri yüküyle yola çıkan Sakarya Gemisi İskenderun Tosyalı 1 Limanına yanaştı. Böylece bugüne kadar deprem bölgesine deniz yolu ile ulaştırılan yaşam konteyneri sayısı 4679'a ulaştı.' şeklinde bahsedildi.
Vira Haber
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Etiketler : çanakkale, sakarya, iskenderun
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