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Deprem Bölgesine Ulaştırılan Yaşam Konteyneri Sayısı 4679'a Ulaştı

Deprem Bölgesine Ulaştırılan Yaşam Konteyneri Sayısı 4679'a Ulaştı

Bakanlığımız koordinasyonunda Çanakkale'den 118 adet yaşam konteyneri yüküyle yola çıkan Sakarya Gemisi İskenderun Tosyalı 1 Limanına yanaştı.

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Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada:

'Bakanlığımız koordinasyonunda Çanakkale'den 118 adet yaşam konteyneri yüküyle yola çıkan Sakarya Gemisi İskenderun Tosyalı 1 Limanına yanaştı. Böylece bugüne kadar deprem bölgesine deniz yolu ile ulaştırılan yaşam konteyneri sayısı 4679'a ulaştı.' şeklinde bahsedildi.

Vira Haber

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