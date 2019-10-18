DEÜ Denizcilik Fakültesi’ne uluslararası akreditasyon

Akreditasyon belgesi takdim törenine katılan Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, denizcilik sektörünün Türkiye’nin 2023 hedeflerine ulaşmada önemli bir kaldıraç olduğunu belirterek, “Dolayısıyla milletimiz adına üstlendiğimiz sorumluluk, denizcilik alanında daha iyisini yapmak, eğitim kalite ve standartlarını sürekli yükseltmek ve geleceği öngörebilen deniz insanlarını hayatımıza kazandırmak üzerine kuruludur” diye konuştu.

Denizcilik eğitimi kapsamında ülkemizin marka kurumlarından biri olan Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi, uzman akademik kadrosu ve ileri teknolojik altyapısı ile verdiği nitelikli eğitimi akreditasyon belgesiyle taçlandırdı. Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği’ne (MÜDEK) yaklaşık 3 yıl önce başvuru yapan Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölümü, geçirdiği zorlu denetim sürecinin ardından uluslararası geçerliği olan akreditasyon belgesini almaya hak kazandı. Akreditasyon belgesi, Rektör Prof. Dr. Nükhet Hotar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Deniz ve İç Sular Düzenleme Genel Müdür Yardımcısı Cem Erdem, MÜDEK Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Müjgan Sağır, dekanlar, müdürler, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Törende konuşan Prof. Dr. Nükhet Hotar, atılan bu adımların öncelikle Denizcilik Fakültesi, üniversite, İzmir ve en nihayetinde Türkiye’nin gelişmesinde ve rakipleriyle mücadelesinde gücüne güç kattığına dikkat çekerek, “Ülkemizin deniz bilimleri alanındaki saygın markalarından biri olan fakültemiz, öğretim ve araştırma faaliyetlerini titizlikle sürdüren; uluslararası mecralarda milletimizi gururla temsil eden; devletimizin verdiği görevleri başarıyla icra eden bir kurumdur. Sahip olduğu özelliklerini nitelikli altyapısından ve yetişmiş insan gücünden alan fakültemiz, geleceğe dair rotasını her zaman akla ve bilime dayandırarak çizmektedir. Bu süreçte fakültemizin odak noktasını, çağın güncel gelişmelerini yakından takip etmek oluşturmaktadır. MÜDEK tarafından bölümümüze verilen bu belge ise kalite vizyonumuzla örtüşen yaklaşımımızın doğal bir sonucudur” diye konuştu.

Küresel ticarette ciddi pay sahibi olan denizcilik sektörünün Türkiye’nin 2023 hedeflerine ulaşmasında hem önemli bir kaldıraç görevi üstlendiğini belirten Hotar, “Dolayısıyla milletimiz adına üstlendiğimiz sorumluluk, denizcilik alanında daha iyisini yapmak, eğitim kalite ve standartlarını sürekli yükseltmek ve geleceği öngörebilen deniz insanlarını hayatımıza kazandırmak üzerine kuruludur. Buradaki izdüşümümüzü mühendislik eğitimde sağlayacağımız artı değerler oluşturmaktadır” dedi.

“Denizci bir üniversite olarak, sektörünün geleceğine baktığımızda; ülkemizin lojistik, turizm, imalat ve geri dönüşüm gibi alanlarda kararlılıkla yol aldığını görüyoruz. Bu noktada değişen dünyanın gereklerine ayak uydurmamız ve sektörün dinamiklerine uygun çözümler sunmamız bir zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır” ifadelerini kullanan Hotar, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kurvaziyer turizmde yeni destinasyonların ortaya çıktığı; lojistik ve ulaşımda yeni rotaların belirlendiği; imalat ve geri dönüşümde akıllı teknolojilerin kullanıldığı sektörün mevcut yapısında, rekabette öne çıkmanın ancak yetişmiş insanlarla mümkün olduğunu görmekteyiz. Bu yüzden probleme dayalı çözümler sunan mühendislik eğitiminde yeni açılımlar kurgulamamız, multidisipliner anlayışa yönelmemiz zorunlu hale gelmiştir. İzmir gibi Türkiye’nin en önemli limanlarından birine sahip kentimizde, buna uygun altyapı veya çözümleri geç kalmadan ele almamız gerekmektedir. Deniz filosu büyüklüğü açısından dünyada ilk 15 ülke arasında yer alıyorsak; iş dünyamız kadar bu başarıda mühendislerimizin de payı mutlaka ki çok büyüktür. Akıllı fabrikaların konuşulduğu dönemde akıllı gemilerin denizlerde olacağı göz ardı edilmemelidir. Dolayısıyla buna uygun planları zamanında yapmamız, yönetimsel kabiliyetleri mühendislere kazandırmamız önem taşımaktadır. Bizler, Piri Reis’in torunları olarak, milletimiz adına daha iyisini mühendislerimizle başarmayı hedefliyoruz. Bu noktada motivasyonumuzu güçlü tutmaya, geleceği öngörmeye ve bilimle yol almaya devam edeceğiz” dedi.

DEÜ İLE ORTAK ÇALIŞMALAR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Deniz ve İç Sular Düzenleme Genel Müdür Yardımcısı Cem Erdem, akreditasyon sürecinin uzun ve zorlu olduğunu belirterek, “Fakültemiz bu zorlu sürecin üstesinden başarıyla geldi. Biz bakanlık olarak denizcilik eğitimi veren kurumlarımızda değerlendirmelerde bulunuyoruz. Bu okul yönetiminden bağımsız denetimler oldukça faydalı oluyor. Bu değerlendirmelerden çıkan sonuç başarı ürünü oluyor. Denizcilik Fakültemiz uluslararası denizcilikte Buradan çıkan sonuç başarı ürünü oluyor. Bunun sonuçları en çok size öğrencilerimize yarayacak. Bu tür akredite bir kurumdan mezun olduktan sonra istihdam konusunda fayda sağlayacaktır. Dokuz Eylül Üniversitesi uluslararası denizcilik alanlarında Bakanlığımızın yanında ülkemizi başarıyla temsil ediyor. Bakanlık olarak Dokuz Eylül Üniversitesine her konuda destek olmaya ve işbirliği içinde çalışamaya devam edeceğimizi bilmenizi isterim” diye konuştu.

Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Durmuş Ali Deveci, denizcilik eğitiminin uluslararası boyutlarda standartlara sahip zorlu bir eğitim olduğunu belirterek, “Fakültemiz uluslararası standartlarda eğitim vermektedir. Daha önce İSO 9001 belgemizi de almıştık. Bakanlığımız ve bağımsız kuruluşlar tarafından periyodik olarak denetlemeler devam ediyor. Verdiğimiz kaliteli eğitimi lisansüstü seviyede de sürdürüyoruz. Sosyal Bilimler Enstitüsünde açtığımız yüksek lisans ve doktora programlarına öğrenci alıyoruz. Çeşitli ülkelerde bulunan 20 eğitim kurumu ile mevcut anlaşmalarımız kapsamında öğrencilerimize yurtdışı tecrübesini de sunuyoruz” dedi.

SÜREÇ 10 YIL ÖNCE BAŞLADI

Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölümü Başkan Vekili Prof. Dr. Güldem Cerit ise her başarının bir öyküsü olduğuna dikkat çekerek, “Bu süreç fakülte olmamız ile başladı. Dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Eylül 2009 tarihinde üniversitemizin akademik yıl açılışı için İzmir’e geliyordu. Sabah Prof. Dr. Nükhet Hotar hocamız aradı. O dönem bütün bürokratik işlerimizde Ankara’da yardımcı olduğu için Resmi Gazetede yayınlanmadan önce öğrenmişti. Fakülte kararının Bakanlar Kurulundan çıktığını ve bu müjdenin Başbakan tarafından verileceğini söyledi. Bugünün başarısı 10 yıl öncesinden başlıyor. Bu yoldaki yardımları için Prof. Dr. Nükhet Hotar hocamıza teşekkür ediyorum. Prof. Dr. Hasan Mandal hocamızı da anmak gerek. YÖK kurul toplantısında mühendislik fakültelerinin akredite olmuş bölümlerini ÖSYM kitapçığında ilan etme kararından sonra yoğunlaştırdığımız çalışmalarımıza 2001 yılında başladık. Yaklaşık 3 yıl önce MÜDEK’e yaptığımız başvuru sonucunda da bu belgeyi aldık” diye konuştu. Cerit, süreçte emeği geçenlerin isimlerini teker teker okuyarak teşekkür etti.

MÜDEK Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Müjgan Sağır, yaptığı sunum ile MÜDEK hakkında bilgi verdi. Prof. Dr. Müjgan Sağır, sunumunun ardından Rektör Prof. Dr. Nükhet Hotar’a akreditasyon belgesini takdim etti.

Vira Haber