Dev Konteyner Gemisi "MSC Reef" Tekirdağ'da

MSC'nin Tıger Servisi'nde hizmet veren, 398 metre uzunluğa, 59 metre genişliğe ve 19 bin TEU taşıma kapasitesine sahip gemi, Asyaport Limanı'na yanaştı.

MSC tarafından Asyaport Limanı'nda düzenlenen etkinlikte, Türkiye'nin dış ticaretine katkı sağlayan beyaz eşya, seramik, maden, otomotiv, gıda ve plastik gibi sektörlerin lider firma yetkilileri, limanı ve "MSC Reef" gemisini gezdi.

Firma yetkilileri, gemi kaptanına plaket verdi.

MSC Genel Müdürü Barış Dilek, firmanın çalışmaları ve gemi hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Daha sonra katılımcılar, Asyaport, Medlog ve MSC iş birliğinde düzenlenen "Tarihe Saygı Fotoğraf Yarışması"nda ödüle değer görülen eserlerin yer aldığı sergiyi gezdi.