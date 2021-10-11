Divan Pub Bodrum Milta Marina’da misafirlerini ağırlayacak

Divan Grubu, Bodrum Milta Marina’da misafirleriyle buluşacak olan Divan Pub 12 ay boyunca Bodrum’daki misafirlerini ağırlayacak. Marina temasından aldığı ilhamla tasarlanan yalın çizgilerin hakim olduğu atmosferinde sevdikleriyle keyifli anlar deneyimlemek isteyenleri davet eden Divan Pub, kahvaltıdan öğle yemeğine kahve molasından akşam yemeğine kadar günün birçok saatinde lezzetli seçenekler sunuyor.

Divan şeflerinin özenle hazırladığı pub menüsünde günün ilk öğünü kahvaltıda; göze olduğu kadar damağa da hitap eden Divan kahvaltısının yanı sıra mini kahvaltı tabağı, omega tabağı, French Style, ve Kurvasanın eşlik ettiği çırpılmış yumurta yer alıyor. Divan’ın olmazsa olmazı Su Böreği, Granola, Pancake ve Simit Sandviç ise farklı tatlar arayanlar için menüdeki diğer kahvaltı alternatifleri. Organik yumurtaların menüde birden çok çeşitle sunulduğu kahvaltı alternatiflerinde klasikten vazgeçmeyenler için tost seçenekleri de mevcut.

Günün her öğününde Divan kalitesini ve lezzetini misafirleriyle buluşturan Divan Pub’ın menüsünde yer alan başlangıçlardan salatalara, spesiyallerden pizzalara birbirinden leziz seçenekler keyifli buluşmalara eşlik ediyor.

Her yemek sonrası olmazsa olmaz tatlılar ise yine Divan farkıyla misafirlerle buluşuyor. Divan klasiği Rokoko’nun yanı sıra Profiterol, Cheesecake, Bitter Çikolatalı Tart, Tiramisu ve dondurma çeşitleri tatlı bir mola vermek isteyenlerin gözdesi olmaya aday!

Divan Pub’ın keyifli yemeklerinin yanı sıra menüde yer alan klasik kokteyllere Divan’a özel reçeteleriyle Mr. Jameson, Sangria By Divan ve Gin Gin de eklendi.

Vira Haber