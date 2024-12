Doğusel: “2025’te Ekonomik Toparlanma Sürecek”

İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri (İMEAK) Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi’nin Aralık ayı 27. Olağan Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Vefa İbrahim Aracı yönetiminde şube Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. Saygı duruşu İstiklal Marşı’nın ardından toplantının açılış konuşmasını yapan Aracı, Meclis Üyelerinin yeni yılını kutlayarak, 2025 yılının ülkemiz ve denizcilik sektörü adına daha verimli geçeceğine inandığını söyledi.

Yoğun Katılım

Meclis toplantısına, KOSGEB Kocaeli Doğu Müdürü İbrahim Ustaömer, KOÜ Karamürsel Denizcilik Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğr. Üyesi Dr. Muhammed Bamyacı, Meclis Üyeleri, STK temsilcileri, eğitimciler, öğrenciler ile denizcilik paydaşları katıldı.

Doğusel: “2025 Yılın’da Ekonomik Toparlanma Sürecek”

Yılın son meclisin açılış konuşmasını yapan İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Doğusel, “Ekonomik olarak zor geçen fakat Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın aldığı tedbirlerle birlikte toparlanmaya dönük adımların da atıldığı bir yılı geride bırakıyoruz. Enflasyonun belirli ölçüde kontrol altına alınmasıyla birlikte 2025 yılının 2024 yılından çok daha iyi geçeceğine dönük inancımız tam. Bu noktada mevcut ekonomik modelin tavizsiz bir şekilde bir süre daha uygulanacağını tahmin ediyoruz” dedi.

“Turizme Yönelik Hamleler Bizleri Mutlu Ediyor”

Kocaeli’nin turizm kenti olduğunu vurgulayan Doğusel, “Bir turizm kenti olan Kocaeli’de bu yöne dönük çok önemli hamleler yapılması bizleri mutlu ediyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğü ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) iş birliğinde yürütülen, Kocaeli İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu Toplantısı da bunlardan biriydi. Vali İlhami Aktaş başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda ilimizin turizm potansiyelini artırmak ve sürdürülebilir bir iş birliği modeli geliştirmek amacıyla çok güçlü beyin fırtınaları yapıldı. 2025 yılı aksiyon planı, QR kodlu tanıtım afişleri, sonbahar- kış sezonu özelinde İnfluencer ağırlaması, 2025 yılı turizm Info ağırlaması ve Bisiklet Dostu Konaklama Tesisleri gibi hususlar görüşülerek, yapılması planlanan çalışmalar değerlendirildi. Bizler bu sürecin bir parçası olarak çalışmalarda yerimizi aldık” ifadelerini kullandı.

“Müsilaja Karşı Herkes Üzerine Düşeni Yapmalı”

Geçtiğimiz günlerde yeniden kendisini gösteren müsilaj tehdidi hakkında da konuşan Doğusel, “Öte yandan bir tehlikeye dikkatinizi çekmek istiyorum. Bilindiği gibi Marmara Denizi’nde 2021’de ortaya çıkan müsilajın yeniden oluştuğuna dönük bilim insanlarımızın bazı açıklamaları mevcut. Bilindiği gibi 2021’de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca 22 maddelik Marmara Denizi Eylem Planı ve 2021-2024 Marmara Denizi Bütünleşik Stratejik Planı hazırlanmıştı, bizler de İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi olarak müsilajla mücadele planında yer almıştık. Bu noktada Bakanlığın tekrar harekete geçtiği herkesin malumu. Marmara Denizi için büyük tehlike olan müsilaja karşı gerek devletin gerekse de yerel yönetimlerin eksiksiz bir çalışma yürütmesi gerekiyor. Herkesin üzerine düşeni yapması durumunda bu tehlikeyi tekrar bertaraf edeceğimize inanıyorum” açıklamalarında bulundu.

Doğusel, Yıllık Faaliyetleri Anlattı

İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi’nin yıllık faaliyetlerini de haziruna aktaran Başkan Vedat Doğusel, “Şubemizin 2024 yılı yıllık faaliyeti konusuna da değinmek istiyorum. Bu yıl 18 adet yeni üye kaydı yapılırken, 4 adet üyemiz kapanışta bulunmuştur. 60 Adet Faaliyet Belgesi, 51 Adet ÖTV’siz Yakıt Defteri onaylanmıştır. 25 Adet Toplantı, Panel ve Çalıştay, 15 Adet Çevre, Fuar ve Turizm etkinliklerine, 5 Adet Sportif etkinliklere katılım sağlanırken, 8 Adet Sponsorluk sözleşmeleri yapılmıştır. 2024 Yılında Gemi Acente Yenileme ile Gemi Acente Yetkili Personel Eğitimleri verilmiştir. Kamu Kurum ve Kuruluşlara yönelik 40 Heyet ziyareti yapılmış, 54 Heyet Şubemizde ağırlanmıştır. 36 Adet Resmi ve Özel törenlere iştirak edilmiştir” dedi.

“11 Aylık İhracatımız 37 Milyon 278 Milyon Dolar”

Kocaeli Liman istatistikleri ile ilgili bilgiler veren Doğusel, “Doğu Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü verilerine göre, bu yılın ilk on bir ayında ihracatımız 37 milyar 278 milyon dolar olurken ithalatımızın ise 70 milyar 932 milyon dolara ulaştı. İlk on bir ayda en çok ihracat yapan gümrük kapımız 17 milyar 586 milyon dolar ile Derince olurken, Derince’yi takip eden Dilovası’nda 8 milyar 194 milyon dolarlık ihracat gerçekleşti. İthalatımızda ise Dilovası ve Derince gümrük kapılarımız zirvede yer aldı. Dilovası Gümrük Müdürlüğü’nde 21 milyar 290 milyon dolarlık ithalat gerçekleşirken, Derince Gümrük Müdürlüğü’nde ise 28 milyar 566 milyon dolarlık ithalat gerçekleşti. İlk on bir ayda Doğu Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Müdürlüğü’nün tahsil ettiği vergi ise 435 milyar 136 milyon lira. 2024 yılı aralık ayında bir önceki aya göre ihracatta %11’lik düşüş, ithalatta ise %1,4’lük bir düşüş yaşandı” dedi.

“Kocaeli’ye 8 Bin 224 Gemi Uğradı”

Kocaeli gemi istatistiklerini dair verileri de paylaşan Başkan Doğusel, “2024 yılı ilk on bir ayında Kocaeli’ye 2.433 adet Türk bayraklı gemi, 5.781 adet yabancı bayraklı gemi olmak üzere toplam 8.224 adet gemi uğramıştır. Türkiye’ye uğrayan gemilerin 14,7’si Kocaeli ilimize aittir. Yüklemede 28 milyon 470 bin ton elleçlenirken, boşaltmada 48 milyon 296 bin ton yük elleçlenmiştir. Toplamda 76 milyon 766 bin ton elleçlenmiş ve Türkiye toplamında %15.8’lik pay alınmıştır. Konteyner elleçlemesinde, ilimiz toplam 2.123.873 TEU ile Türkiye genelinde 2. sıradadır” dedi.

“Deniz Ticaret’inin Dünya’daki Yerini Biliyoruz”

Doğusel’in ardından kürsüye gelen KOSGEB Kocaeli Doğu Müdürü İbrahim Ustaömer, “Öncelikle, sayın Başkanımız Vedat Doğusel ve değerli yönetimine bizleri meclise davet ettikleri için teşekkürlerimi iletiyorum. Burada sizlerle olmak gerçekten çok değerli. İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi’nin çok dinamik bir yönetim kurulu olduğunu düşünüyor ve görüyorum. Deniz ve denizcilik adına yapmış olduğunuz çalışmaları yakından takip ediyorum. İnanıyorum ki; Türkiye ve Kocaeli’nin denizciliği adına yapmış olduğunuz çabalar sonuç verecektir. KOSGEB olarak, siz değerli hazirun ile ortak çalışmalar içerisinde bulunmak isteriz. Ülkemizin kalkınması adına atılan her adımda biz göreve hazırız” dedi.

“DTO Kocaeli Şubemiz Denizcilik Adına Hep Yanımızda”

Son olarak mecliste duygu ve düşüncelerini aktaran Kocaeli Üniversitesi Karamürsel Denizcilik Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğr. Üyesi Dr. Muhammed Bamyacı, “Bu salonda sizlere konuşma yapmak çok değerli bir duygu. Bu fırsatı bana verdiğiniz için teşekkür ediyorum. 2016 yılında göreve atandığımda okulumuzun ismi Karamürsel Meslek Yüksekokulu’ydu. Ama herkes burasının bir denizcilik okulu olduğunu biliyordu. Girişimlerimiz sonuç verdi ve bu yıl içerisinde okulumuzun ismine denizcilik ibaresini eklettik. Bu süre içerisinde tabii ki Vedat beylerle ve Kocaeli’deki denizcilik camiası ile tanışarak, güzel ilişki ve iş birliği içerisinde güzel şeyler yaptığımızı düşünüyorum. İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubemiz denizcilik adına her konuda yanımızda olmaya gayret gösteriyor. Değerli başkan Vedat Doğusel ve yönetimine bunun için teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Sunum Yapıldı

İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi’nin Aralık ayı 27. Olağan Meclis Toplantısı, KOSGEB Kocaeli Doğu Müdürü İbrahim Ustaömer’in, ‘Girişimci Destek Programı’ ve KOÜ Denizcilik Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğr. Üyesi Dr. Muhammed Bamyacı’nın, ‘Karamürsel Denizcilik MYO ve Geleceğe Bakış’ isimli bilgilendirme sunumunun ardından, üyelerin sektörel görüş ve önerilerini aktarması ile sona erdi.