DP World, Türkiye’ye yatırıma devam edecek

En büyük küresel limancılık şirketlerinden DP World, Türkiye’deki yatırımlarına devam edeceğini açıkladı. DP World Yarımca CEO’su Kris Adams, “50 milyon doları 2020’de olmak üzere Türkiye’ye yaptığımız 600 milyon dolar yatırımla DP World Yarımca’nın yıllık kapasitesini 1.2 milyon TEU’ya ulaştırdık. Önümüzdeki yıl 10 milyon dolar daha yatırım yapacağız. Türkiye’ye ve potansiyeline inanıyoruz” diye konuştu. Adams ayrıca Jebel Ali Port’ta Türklere ait bir ticaret merkezi kurma hazırlığında olduklarını kaydetti.

Dünyanın en önemli etkinlikleri arasında gösterilen ve ülkelerin yanı sıra şirketlerin de geleceğe yönelik vizyonlarını sergilediği Expo 2020 Dubai, kapılarını açtı. Geçen yıl salgın nedeni ile ertelenen etkinlik, Orta Doğu, Afrika ve Güney Asya (MEASA) bölgesinde şimdiye kadar gerçekleştirilen en büyük global organizasyon olma özelliği ile öne çıkıyor. “Geleceğin Yaratıcı Zihinlerini Birleştirmek” temasıyla kapılarını açan ve 610 futbol sahası büyüklüğünde alana yayılan Dubai Expo 2020’de 190 ülkeden yatırımcılar yeni ticaret ve yatırım imkanları için 31 Mart 2022 tarihine kadar bir araya gelecek. “Sürdürülebilirlik”, “mobilite” ve “imkan” tema alanlarıyla ziyaretçilerini ağırlayacak etkinliğin önemli katılımcılarından biri de Birleşik Arap Emirlikleri merkezli dünyanın en büyük limancılık işletmecilerinden DP World’dü. Türkiye’de de alanının en büyüklerden biri olmasının yanı sıra en teknolojik olma özelliği ile de öne çıkan Yarımca Limanı ile faaliyette bulunan DP World, kendine ait pavilion’da uçtan uca kesintisiz, temassız, dijitalleştirilmiş ve sürdürülebilirlik konseptli lojistik vizyonunu katılımcılar ile paylaştı.

“Türkiye’nin potansiyeline inanıyoruz”

Etkinlik kapsamında bir grup Türk basın mensubu ile kısa bir sohbet gerçekleştiren DP World BAE Bölgesi ve Jafza CEO’su Abdulla Bin Damithan, Türkiye'nin potansiyeline inandıklarını belirterek, lojistik yatırımlarına devam edeceklerini söyledi. Türkiye'de sadece bir liman işletmecisi olarak kalmayacaklarını, ihracatçılarla birlikte çalışarak tedarik zincirine katılmayı amaçladıklarını vurgulayan Damithan, lojistik yatırımları kapsamında, Orta Asya üzerinden gelen Rusya ve Türkiye'yi içine alan bir hat kurmaya çalıştıklarını anlattı. 1972’de BAE’de yerel bir liman işletmecisi olarak faaliyetlerine başlayan DP World, şu an 68 ülkede 80’den fazla limana sahip dev bir küresel ticaret sağlayıcısı konumuna ulaşmış durumda. 2020’de yüzde 11 büyüme elde eden şirketin cirosu 8,3 milyar dolar seviyesinde. Bu yılın üçüncü çeyreğinde ise büyüme yüzde 8,1 olarak gerçekleşti. Şirketin amiral gemisi ise Dubai’de bulunan Jebel Ali Limanı. Dünyanın en büyük 9 limanından biri olan Jebel Ali Port, tamamlandığında kapasite 22,4 milyon TEU'ya çıkacak. Jebel Ali’de BoxBay adı verilen yeni bir teknoloji üzerinde de hazırlık yapılıyor. Söz konusu teknoloji ile beş kata kadar üst üste konan konteynerlerle 11 katlı bir depolama ve elleçleme teknolojisi hayata geçmiş olacak.

Çalışan sayısı 100 bine ulaşacak

Etkinlik kapsamında basın mensupları ile bir araya gelen DP World Yarımca CEO’su Kris Adams da DP World Yarımca’nın Türkiye’deki faaliyetlerine ilişkin bilgilerin yanı sıra yeni dönem hedeflerini paylaştı. 50 yıl önce lokal bir terminal operatörü olarak kurulan DP World’ün farklı endüstrilerde her yıl büyüyerek tedarik zincirinin küresel bir sağlayıcısı konumuna geldiğini anlatan Adams, son dönemde yapılan yatırımlar ile ilgili bilgi verdi. 4 milyar dolarlık dijital yatırım yaptıklarını belirten Adams, 80 adet de konteyner terminaline ulaştıklarını söyledi. Adams, “68 ülkedeyiz. 190 tane işletmemiz var. Sadece konteyner limanı değil, aynı zamanda serbest bölge ve intermodel yatırımlarımız bulunuyor. Geçmiş dönemde yapılan çalışmalar kapsamında Syncreon ve Imperial Logistics’i satın aldık. Hali hazırda 56 bin civarında çalışan sayımızı da önümüzdeki dönemde 100 bine ulaştıracağız” diye konuştu.

Türkiye’de yeni lojistik firması kuracak

Kris Adams, pandeminin sektöre etkilerini de değerlendirdi. Küresel ticaretin yavaş yavaş salgının etkisinden sıyrılmaya ve normalleşmeye başladığını dile getiren Adams, “Genel anlamda normalleşme var, ticaret olduğu yere dönüyor ancak tam olarak normalleşmesi biraz zaman alacak” ifadelerini kullandı. Kris Adams, Yarımca Limanı’nda 46 bin hektarlık alanda 700 kişilik bir ekip ve alt yüklenicileriyle hizmet verdikleri bilgisini paylaşarak, “Uzun süredir Türkiye’nin potansiyelini takip ederek yatırımlarımıza devam ediyoruz. 50 milyon doları 2020’de olmak üzere Türkiye’ye yaptığımız 600 milyon dolar yatırımla Marmara’nın en büyük konteyner limanlarından biri olan DP World Yarımca’nın yıllık kapasitesini 1.2 milyon TEU’ya çıkardık. Türkiye’nin gerek coğrafi konumu gerek potansiyeline olan inancımızla 2022 yılında da yatırımlarımıza devam edeceğiz. Önümüzdeki yıl teknoloji, depo ve solar enerji kapsamında 10 milyon dolar daha yatırım yapacağız. Tedarik zincirinin bir parçası olarak anılmak istiyoruz. Türkiye’de bir lojistik firması kuracağız. 80 çalışanı olacak. Hedefimiz Türkiye’nin ihracatçı ve ithalatçılarına uçtan uca tedarik zincirinde en iyi hizmeti sunmak” dedi.

Jebel Ali’de Türk ihracatçılara özel alan

Kris Adams, DP World’ün Türk ihracatçılar için hazırlık aşamasında oldukları yeni projelerinden de bahsetti. Adams, “Jebel Ali’de ticaret merkezi gibi bir şey kurmak istiyoruz. Orada zaten birçok Türk firması var. Bunu daha da büyütmek ve bir yapıya oturtmak istiyoruz. Türk ihracatçıları çekmek istiyoruz. Sadece bitmiş, hazır ürün değil her türlü üretimin ve paketlemenin de yapılabileceği Türkiye’nin bir alanı olmasını istiyoruz” diye konuştu. Jebel Ali’de sunduğu avantajlar arasında 50 yıl boyunca sıfır kurumlar vergisi, yenilebilir imtiyaz, sıfır ithalat veya ihracat vergileri, sıfır kişisel gelir vergisi, para birimi kısıtlaması olmaması ve gümrükleme hizmeti de yer alıyor.

Hyperloop 2030’da hayata geçecek

“Ticaretin Akışı” temasıyla ticaretin uçtan uca kesintisiz, temassız, dijital ve sürdürülebilirlik ilkelerine dayalı gelecek tasarımlarının sergilendiği DP World Pavilion’unda 4 farklı galeri bulunuyor. Küresel ticaretin, geleceğinin anlatıldığı Connectivity Gallery’de Dubai’nin ekonomi ve ticaretteki 100 yıllık gelişimi 40 metrelik özel bir tabloda sergileniyor. Mobility Gallery’de DP World’ün dünyadaki operasyon noktalarında entegre ticaret akışının nasıl gerçekleştiği eğlenceli ve etkileşimli bir sunumla ziyaretçilerle paylaşılırken, Opportunity Gallery’de inovasyon, veri ve yapay zekanın etkin kullanımının yarattığı fırsatlar sergileniyor. Sustainability Gallery’de ise DP World'ün gezegeni korumak için ekonomik, sosyal ve çevresel sürdürülebilirlik projeleri aktarılıyor. Pavilion’da DP World ve Virgin Hyperloop ortaklığı ile hayata geçirilen “hyperloop” sistemi de tanıtılıyor. Temassız, elektrikli manyetik tünel taşımacılığı olarak nitelendirilen hyperloop sayesinde DP World Cargospeed'in, kargoları hız olarak uçakla, maliyet olarak kamyonla taşımaya yakın bir sistemle teslim etmesi hedefleniyor. Projenin 2030’da hayata geçmesi planlanıyor.

Türkiye son dakika katıldı, pavilonu yetersiz kaldı

Dubai Expo 2020’da Türkiye’de yer aldı. Önümüzdeki günlerde Expo2020'yi Türkiye'den de DEİK ve TİM öncülüğünde iş insanları ve bakanların da ziyaret etmesi bekleniyor. 400 metrekare alan ile diğer ülkelerin alanlarına kıyasla küçük kalan Türkiye pavilionu’nda TOGG’un yanı sıra mücevher, mermer sektörlerinin ürünleri sergileniyor. İki ülke arasındaki ticaret hacminin yetersiz olması nedeniyle etkinliğin açılmasına 15 gün kala katılmaya karar verildiği için hazır bir bina içine konumlanan Türkiye pavilionu’nu şu ana kadar 350 bin civarında misafir ziyaret etti.

Kaynak: Yener Karadeniz - Dünya