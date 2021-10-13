DP WORLD yılın ilk yarısında kârını yüzde 52 arttırdı

Dünyanın en büyük lojistik ve liman işletmeciliği firmalarından DP World, tüketimdeki hızlı artış ve koronavirüs pandemisi sonrası küresel ticarette yaşanan toparlanmayla birlikte 2021'in ilk yarısında karını yüzde 52 artırdı. DP World, 30 Haziran'da sona eren dönemde karın geçen yılki 313 milyon dolardan 475 milyon dolara yükseldiğini açıkladı.

Gelirlerde yüzde 21'lik artış

Şirketten yapılan açıklamada, gelirlerin bir önceki yılki 4 milyar dolar seviyesinden yüzde 21 artarak 4.95 milyar dolara yükseldiği belirtildi. DP World Grup Başkanı ve CEO'su Sultan Ahmed Bin Sulayem, “Genel olarak, kısa vadeli görünüm olumlu olmaya devam ediyor ve Covid-19 salgını ve jeopolitik belirsizliğin küresel ekonomik toparlanmayı bir kez daha bozabileceğinin farkında olsak da, endüstrinin orta ve uzun vadeli temelleri konusunda olumlu olmaya devam ediyoruz” dedi.

Büyüyen ticaretin yollarında gelişiyoruz

Sulayem sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu önemli büyüme bir kez daha doğru lokasyonlarda olduğumuzu ve yükün çıktığı yer ve varış noktasına odaklanmanın büyüme ve dayanıklılıkta doğru dengeyi sağlamaya devam edeceğimizi gösteriyor. Kısa süre önce duyurulan Imperial Logistics ve Syncreon satın almalarımız, yüksek büyüme ve pazarlarda katma değerli yetenekler getiriyor ve bu da bize daha iyi bir tedarik zinciri çözümleri seti sunmamızı sağlayacak. DP World, iç lojistik, limanlar ve terminaller genelinde altyapıdan yararlanarak, Asya, Orta Doğu ve Afrika gibi hızla büyüyen ticaret yollarında verimliliği arttırmayı ve gelişmiş bir bağlantı sağlamayı hedefliyor.”

Vira Haber