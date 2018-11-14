Dubai, lüks yat marinalarının başkenti olmaya aday

Meraas ve Dubai Holding, Dubai’de yer alan dünya standartlarındaki marinaların yönetimi için D-Marin’le iş birliği yapacak. İmzalanan sözleşmeyle yeni küresel yatırımların çekilmesi ve marina sektörünün Birleşik Arap Emirlikleri’nde sürdürülebilir turizme ve GSMH’nin gelişimine katkıda bulunması amaçlanıyor. Yeni iş birliği ile Körfez bölgesinde marinaların geliştirilmesi ve yönetimiyle ilgili giderek artan talebi karşılayarak Dubai’de bölgesel bir merkez yaratmak ve Orta Doğu ve Uzakdoğu marina geliştirme - yönetme fırsatlarını tespit etmek hedefleniyor. Dubai limanındaki marina faaliyete başladığında Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki tekne bağlama yeri ve sayısı ikiye katlanacak. Meraas Grup Yönetim Kurulu Başkanı ve Dubai Holding Yönetim Kurulu Başkanı Abdulla Al Habbai bu yeni iş birliği ile ilgili “Dubai ekonomisini çeşitlendirmeye ve yeni sektörlerin katkısını artırarak sürdürülebilir büyümeyi desteklemeye kararlıyız” derken Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk ise “Dubai son on yılda ilham veren bir büyüme hikayesi gösterdi. Bu sözleşme ile Birleşik Arap Emirlikleri’nde dünya standartlarında marinalar kurmayı hedefliyoruz” dedi.

Dubai, gelişim gösteren yeni sektörlere yatırım yapan uluslararası şirketleri çekmeye hem yerel hem bölgesel gelişme fırsatlarından yararlanmaya devam ederken lüks marinaların global başkenti olmaya da hazırlanıyor.

Meraas ve Dubai Holding tarafından yapılan açıklamada marina ve destekleyici sektörlerden uluslararası yatırım çekmek ve Dubai’yi lüks yatçılık için tercih edilen uluslararası bir destinasyona dönüştürmek üzere, Doğu Akdeniz’in en büyük marina zincirlerinden biri olan D-Marin ile ortaklık sözleşmesi imzaladığını duyurdu.

Ortaklık sözleşmesi, Meraas ve Dubai Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ekselansları Abdulla Al Habbai ve D-Marin’in de içinde olduğu Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ferit F. Şahenk tarafından MB92 Grup’ un Barcelona'daki merkezinde imzalandı. Sözleşme, Meraas ve Dubai Holding’in Dubai ekonomisini çeşitlendirmeye ve geliştirmeye katkıda bulunmak, şehrin bölgede ve dünyada önemli bir tatil ve lüks deniz turizmi destinasyonu olarak konumunu ileriye taşıma konusundaki kararlılığını yansıtıyor.

İmzalanan sözleşme kapsamında, Meraas ve Dubai Holding’in geliştirdiği Port de la Mer, Dubai Harbour ve Jumeirah Beach Hotel gibi mevcut yatırımların ve marinaların yanı sıra yapım aşamasındaki diğer marinalarına da hizmet verecek. İş birliği, D-Marin’in MB92 ile ortaklığı kapsamında Barcelona (İspanya) ve La Ciotat (Fransa) şubeleriyle sunduğu hizmetlere benzer biçimde Dubai’deki marinalarda lüks yat ve teknelerin bakım ve onarımı için global standartlarda bölgesel bir merkez kurmayı da amaçlıyor. Sözleşme aynı zamanda, Orta Doğu ve Uzakdoğu’da diğer sektörlere de yayılan daha geniş bir hizmet ve yatırım ekosistemi yoluyla marina yaşam tarzını yeni tekliflerin geliştirilmesi için uzun vadeli hükümler de içeriyor.

Dubai Harbour’un tamamlanmasıyla Meraas, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinde 1.100 bağlama kapasiteli en büyük marinanın sahibi ve işletmecisi olacak ve Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki bağlama kapasitesini ikiye katlayacak.

Meraas ve Dubai Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ekselansları Abdulla Al Habbai, D-Marin ile iş birliği hakkında şunları söyledi: “Meraas, Dubai Holding ve D-Marin arasında yapılan bu sözleşme, Dubai’yi önde gelen turizm merkezi konumuna taşımayı hedefliyor. İki şirketin D-Marin gibi global bir oyuncuyla birlikte lüks marina sektörüne yatırım yapma başarısı, Birleşik Arap Emirlikleri Başkan Yardımcısı ve Başbakanı, aynı zamanda Dubai’nin yöneticisi olan Şeyh Mohammed bin Rashid Al Maktoum’un Dubai’yi önde gelen uluslararası turizm destinasyonu haline getirme ve Birleşik Arap Emirlikleri’ni dünyanın ekonomisi güçlü ülkeleri arasında konumlandırma vizyonunu da destekliyor. Bu sözleşme, yüksek katma değerli sektörlerde doğrudan yatırım oranlarına sahip olan Dubai’ye yeni yabancı yatırımlar çekmeye de katkıda bulunacak. Bu girişim, Meraas ve Dubai Holding’in Birleşik Arap Emirlikleri'nin ekonomisini çeşitlendirmeyi ve turizmin yanı sıra lüks yatçılık ve deniz taşımacılığı dahil ilgili sektörlerin GSMH’ye katkısını artırarak sürdürülebilir kalkınmayı desteklemeyi hedefleyen 2021 Dubai Planının gerçekleştirilmesine yönelik çabalarıyla da uyumlu. Şirketler böylece Dubai'nin dünyanın en büyük beş turizm, ticaret, ulaştırma ve finans merkezlerinden biri olarak statüsünü de pekiştirmeyi amaçlıyor. Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri'nin zengin deniz mirası sayesinde marina sektöründe cazip avantajlara sahip. D-Marin, bu stratejik sözleşme ile marinaların ve hizmetlerinin geliştirilmesi ve altyapının sağlanması, Dubai'nin dünyadaki yat sahipleri ve kullanıcıları için favori bir destinasyon olarak varlığını geliştirmek için uzmanlığından da yararlanacak”.

Bu ortaklığın bir parçası olarak D-Marin, marinaların rekabetçi bir maliyetle inşa edilmesi, teknik ve tasarım yönleri için danışmanlık hizmetleri sunarak marinaları yönetmeye odaklanacak. Dubai'de kurulacak yerel operasyonla, şirketin Güney Doğu Avrupa ve Doğu Akdeniz bölgesindeki mevcut faaliyetleriyle entegrasyonunu da sağlayacak. Şirket, pazarlama ve reklam desteğinin yanı sıra üst yönetim ekibinin birikim ve deneyimiyle en iyi uygulamalarını da sunacak. İş birliği, uluslararası tekne ve yat sahiplerine ve kullanıcılarına dünya standartlarında hizmetler sunmayı ve Dubai'nin bu sektör için küresel bir merkez olarak konumunu güçlendirmeye katkıda bulunan denizcilik aktiviteleri, tekne yarışları ve diğer deniz etkinlikleri için bir takvim oluşturmayı hedefliyor.

Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ferit F. Şahenk, şöyle konuştu: Dubai, geçtiğimiz yıllarda ilham veren bir hikaye haline geldi. Doğuş Grubu olarak, 2011 yılından bu yana gayrimenkul ve yeme-içme yatırımlarımızla Dubai’de aktif olarak büyümeye devam ediyoruz. Dubai’nin bu zamana kadar bizlere sunduğu imkânlar için müteşekkiriz. Bu işbirliği ve Dubai'deki bölgesel merkezimiz aracılığıyla, bu şehrin uzun vadeli potansiyeline yatırım yapacağız. Körfez bölgesindeki marinaların yönetim ve geliştirilmesine yönelik fırsatlardan yararlanmayı dört gözle bekliyoruz.

Şahenk sözlerine şöyle devam etti: “Bu sözleşme, D-Marin'in küresel ölçekte başarıyla büyüdüğünü kanıtlıyor. Meraas ve Dubai Holding ile ortaklığımız, Birleşik Arap Emirlikleri'nde dünya standartlarında marinalar yaratmak için enerjimizi birleştirecek. Tüm taraflar arasındaki iş birliğine olumlu katkıda bulunacağına, ivme ve güç kazandıracağına inandığımız bu ortaklığın öneminin bilincindeyiz. Meraas ve Dubai Holding'e, bize duydukları güven için teşekkür ediyor, bu ortaklığı pek çok başarıyla taçlandıracağımıza inanıyoruz.”

Marinalarda bağlama yeri, lojistik, bakım ve yönetim gibi ihtiyaçları olan yatçılık pazarında yüksek harcama oranları söz konusu olurken uluslararası turizmde yat ve lüks teknelere talep artmaya devam ediyor. Bu durum aynı zamanda lüks tekne sahiplerini turizm ve yatırım için çekmeye de katkıda bulunuyor.

Bölgeden gelen talep artmaya devam ederken Birleşik Arap Emirlikleri’nde daha fazla marinaya ihtiyaç duyuluyor. Frost & Sullivan’a göre, küresel gezi amaçlı tekne pazarının 2018 yılında yaklaşık 23 milyar $ değerinde olması bekleniyor. Küresel danışmanlık ve araştırma firması, bir süre önce yayımlanan bir raporunda pazarın 2022 yılına kadar 28 – 30 milyar $ arasında artacağını öngörüyor.

Sektörün Dubai'de dikkat çekici bir şekilde gelişmesiyle birlikte Birleşik Arap Emirlikleri, yaşam tarzı için dünya çapında tercih edilen bir destinasyon ve lüks yaşam arayışıyla dünyanın her yanından gelenler için ideal bir yer olarak konumlanıyor. Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki denizcilik sektörünün toplam değerinin 2018 yılı sonu itibarıyla 66 milyar $’a ulaşması beklenirken gezi amaçlı tekne sektörünün değeri 1,3 –1,5 milyar $ arasında değişiyor. Birleşik Arap Emirlikleri, bu yıl yerel olarak imal edilen, toplam 611 metre uzunluğundaki 14 yeni lüks yat projesiyle gezi amaçlı denizcilik sektöründeki lider konumunu pekiştirerek dünyada 9. sırada yer alıyor.

Körfez ülkelerinde ve genel olarak Orta Doğu'da marinalara duyulan ihtiyaç giderek artıyor. Dünya yat filosunun yüzde 13'ünü temsil eden bölge, 40 metreden uzun bağlama mesafesi gerektiren 205 lüks yatla bu segment için önemli bir pazar oluyor. Bölge, Süper Yat Üreticileri Derneği (Superyacht Builders Association -SYBA) tarafından yayımlanan yakın tarihli bir rapora göre son üç yılda dünyadaki lüks yatların sayısının yüzde 7 oranında artmasına katkıda bulunuyor.

Vira Haber