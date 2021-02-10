Dünya Serbest Dalış Rekortmeni Şahika Ercümen: "Dünyamız İçin Nefesimi Tutmaya Devam Edeceğim"

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2020 yılının tüm dünya için zor koşullarda geçtiğini ifade eden Şahika Ercümen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu süreci en verimli şekilde değerlendirebilmek için "yeni bir rekora hazırlanır gibi" düzenli olarak çalıştığını belirtti.

Bir doğa sporcusu olarak evden çıkamama durumunun kendisini, salgının ilk döneminde tedirgin ettiğini dile getiren Ercümen, "Yeni düzene uyum sağlarken, 'başka neler yapabilirim' diye düşündüğümde yapabileceğim pek çok yeni hayal beni umutlandırdı, bazılarını hayata geçirebilmek de mutlu etti. Çocukluğumdan beri hayalim bir su altı kitabı yazmaktı. Bir yunus ve deniz kızının sualtındaki hikayesini konu eden 'Deniz kızı ve Delfi' adlı kitabımızla pek çok çocuğa ulaşabildik. Su altını tanıtıp koruyan bir yeni nesil hayal etmiştim ve okurlardan çok güzel dönüşler alıyorum. Bu büyülü dünyanın tanıtılması ve korunması için yapmayı planladığım çok şey var. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ile yeni bir doğa belgeseline başladık ve bakanlığımız tarafından dağıtılmak üzere Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye özel baskısı da yapıldı. Yayımlanması ise bahar dönemini bulacak gibi gözüküyor." ifadelerini kullandı.

Denizlerdeki kirliliğe ve geri dönüşümün önemine dikkat çekmek için geçtiğimiz sene birçok dalış gerçekleştiren Ercümen, şunları kaydetti:

"2020 yılında UNDP Türkiye tarafından, küresel amaçların 14.sü olan 'Sudaki Yaşam Savunucusu' seçildim. Suya olan tutkum ve minnettarlığım, beni doğal bir sorumlulukla, sudaki yaşamı korumak için gönüllü projelere yöneltti. İstanbul Boğazı'ndaki yaşamı ve kirliliği gözlemlemek, 2020 Dünya Çevre Günü ve Dünya Okyanus Günü sonrası salgın döneminde artan maske ve plastik atıklarına dikkat çekmek için 'Sıfır Atık' dalışı yaptık. Su altında gördüğümüz manzara maalesef korkutucuydu. Onlarca eldiven, maske ve dezenfektan şişesine rastladık. Su altındaki çöpler ve atıklara farkındalık oluşturmak için Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde de dalış yaptık. Muğla'nın İztuzu Plajı açığındaki dalışımızda ise caretta carettaların ilk adımlarına şahitlik ettik. Denizlerin ve nesli tehlike altında olan canlıların korunması için birçok projenin içinde aktif olarak yer aldık."

BM Kalkınma Programı ile yıllar boyunca yaptığı çalışmaların örtüşmesinden memnuniyet duyduğunu vurgulayan Ercümen, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu görevin bana verilmesi büyük bir onur. Ben de suların ve doğanın korunması projelerinin, yerel ve küresel boyutta sudaki yaşamı koruması için çalışıyorum. 2021 yılında ülkemize, dalışta yeni başarılar kazandırırken, doğaya, tüm canlılara saygılı ve daha yaşanabilir bir dünya için de nefesini tutmaya devam edeceğim. Ülkemizdeki 'Sıfır Atık' projesinde de, İtalya’da plastik sorununa dikkat çekmek için yaptığım havuz dalışında, ülkemizin birbirinden güzel ve korunması gereken göllerinde yaptığım rekor ve keşif dalışlarında da amacım sudaki yaşamı tanıtmak ve korumak için ilham vermekti. 2020 yaz döneminde dalışlara başlama fırsatım oldu ve olabildiğince antrenman da yapabildim, sonrasında Hırvatistan’da yapılan turnuvada ise 3 madalya kazandık."

Vira Haber