BSAMI (Karadeniz Denizcilik Üniversiteleri Birliği) Yıllık Genel Kurul Toplantısı 10 Şubat'ta Gerçekleştirilecek

BSAMI (Karadeniz Denizcilik Üniversiteleri Birliği) AGA (Yıllık Genel Kurul) toplantısı, 10 Şubat tarihinde Piri Reis Üniversitesi Rektörü ve BSAMI Başkanı Prof. Dr. Oral ERDOĞAN başkanlığında sanal ortamda gerçekleştirilecek.

Toplantı hakkında Piri Reis Üniversitesi tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

AGA'ya Bulgaristan, Gürcistan, Rusya, Ukrayna, Romanya ve Türkiye'den BSAMI rektör ve dekanları katılacak olup genel oturumda aşağıdaki konular tartışılacaktır:

CV19 ile mücadelede kaydedilen ilerlemeler ve iyi uygulamaların paylaşımı, üyelerin kısa vadeli hedefleri (eğitim, araştırma projeleri, bilimsel çalışmalar), Çalışma Grubu faaliyetleri, yeni proje önerileri, gelecek yıl için çalışma planı, yeni üyelerin alınması, BSAMI üyelerinin denizcilik iş birliği kapsamının geliştirilerek denizcilik alanındaki etkinliğinin artırılması ve PRU tarafından 4-5 Eylül 2021 de yapılacak Uluslararası Karadeniz Denizcilik Tarihi Sempozyumu.

Piri Reis Üniversitesi tarafından ayrıca, devam eden AB projelerinden, MINE-EMI (Maritime Innovative Network of Education on Emerging Maritime Issues), ISOLMET (Maritime Soft Skills Development), BLUE4SEAS (Marine Pollution and Environment Protection), ve MERSOL (Marine Enginee Room Simulator Online) projelerindeki de son gelişmeler paylaşılacak, dijital dönüşüm bağlamında uzaktan eğitim araçları, yöntem ve materyallerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar konusunda bilgi verilecektir.

AGA'yı takiben aynı gün, BSAMI Yıllık Uluslararası Bilimsel Konferansı “Karadeniz Bölgesinde Yükselen Trendler, Tehditler ve Fırsatlar” temasıyla yine sanal ortamda gerçekleştirilecektir.

Konferansa AB’den Ms. Magdalena Andreea STRACHINESCU OLTEANU, Head of Unit A1: Maritime Innovation, Marine Knowledge and Investment, Directorate-General for Maritime Affairs and Fisheries (DG MARE) European Commission ve Member of European Parliament Ms. Carmen AVRAM, Vice Chair for the Danube and the Black Sea, Seas, Rivers, Islands & Coastal Areas (SEARICA) Intergroup, konuk konuşmacı olarak, BSEC PERMIS, CPMR ve ICBSS temsilcileri panel konuşmacıları olarak ve Dünya Denizcilik Üniversitesi (WMU) Başkanı Dr. Cleopatra Doumbia-Henry gözlemci olarak katılacaklardır. Konferansın ikinci bölümünde BSAMI akademisyenleri araştırma konularını ve yeni proje girişimlerini sunacaklardır.

Prof. Dr. Oral ERDOĞAN’ın, Karadeniz Denizcilik Üniversiteleri Birliği Başkanlığı'na seçilmiş olduğu 2018 yılından bu yana Piri Reis Üniversitesi, BSAMI adına birçok konferans, çalıştay, seminer ve sempozyuma ev sahipliği yapmıştır.

Bölgesel çerçeveden uluslararası bir düzeye yükselen BSAMI Konferansı, şu anda Kanada, Avustralya, Hindistan, Arnavutluk gibi ülkeler yanı sıra çeşitli AB ülkeleri ve kurumları ile BSAMI üye ülkelerinden yaklaşık 90'a yakın katılımcıyı ağırlayacaktır.

Vira Haber