Dünyanın en büyük “insansız limanı” Shanghai’de

Shanghai’deki Yangshan Derin Su Limanı, Çin’in küçük bir ada üzerinde inşa ettiği ilk liman olduğu gibi, dünyanın en büyük tam otomatik limanı.

Shanghai kentinin güneydoğusunda yer alan Yangshan Derin Su Limanı’nın 4’üncü terminali, dünyanın en büyük tam otomatik terminali ve en kapsamlı terminali olma niteliği taşıyor.

Limana bakılınca, 3-4 katlı bir bina yüksekliğinde büyük ve rengârenk konteynerler görülüyor. Kırmızı-beyaz raylardaki kızaklı vinçlerin arasında mavi ve sarı renklerde çok sayıda otomatik araç, yoğun ve düzenli şekilde kargo taşıyor.

Yangshan Limanı 4. Terminali Projesi’nin başındaki isim Zhang Bing, otomatik araçların zemine gömülmüş 63 binden fazla manyetik çivi tarafından net olarak konumlandırıldığını ifade etti. İki aracın, aralarındaki mesafe 1 metrenin altına düşünce otomatik olarak durduğuna işaret eden Zhang, görevli sürücülerin ise sadece ofis içindeki kumanda panelinden vinçleri kontrol ettiğini dile getirdi.

Raylar üzerindeki kızaklı vinçlerin kontrol edilmesinin, limanın verimliliğini belirgin biçimde artırdığının altını çizen Zhang Bing, sözlerine şöyle devam etti:

“Otomatik sistem, dengeli bir işleyiş sağlayabiliyor. Sistem, tüm limandaki verimliliğin artırılması için de kritik bir önem taşıyor. Dolayısıyla geleneksel limanların yerini alması muhtemel.”

Shanghai Zhenhua Ağır Sanayi Şirketi tarafından geliştirilen otomatik rehberli taşıyıcı araçlar, Yangshan Limanı’nın 4. Terminali’nin imalat idaresi sistemindeki önemli bir kısmı oluşturuyor.

Limanda kullanılan otomatik sistem sayesinde, konteynerlerin yüklenmesi ve boşaltılmasını, yatay şekilde taşınmasını ve birleştirilmesini içeren süreçte tam otomatik işleyiş gerçekleştirilmiş oldu.

Yangshan Limanı 4. Terminal Ekipman Teknoloji Kontrolü Sistemi Direktörü Yu Jun, şu an limanda 130’dan fazla otomatik taşıyıcı aracın kullanıldığını söyledi.

Simülasyon ortamında, limanda aynı anda 200 aracın çalıştırılabildiğini belirten Yu Jun, bu gelişmenin, hem bu alandaki tekelin kırıldığını hem de Çin’in bu teknolojide öncü olduğunu gösterdiğine dikkat çekti.

Tam otomatik liman, personelin çalışma ortamını iyileştirmenin yanı sıra, işletme maliyetlerini de düşürdü.

Yangshan Limanı’nın sahibi Shanghai Liman Grubu Başkanı Chen Xuyuan, şirketin akıllı, yeşil, teknolojik ve verimli bir liman inşa etmeyi amaçladığını belirtti. Chen Xuyuan şunları söyledi:

“Teknolojik liman geliştirme ilkesi doğrultusunda ulusal düzeyde bir liman teknolojileri merkezi kurduk. Bununla birlikte, üç yıllık bir plan uygulanırken yeşil bir liman inşa ediliyor. Geçtiğimiz on yılda, Shanghai Limanı büyük başarılar elde etti. Enerji tüketiminin yıllık ortalama düşüşü yüzde 5 civarında.”

Çin’de uygulanan reformların Shanghai Liman Grubu’na enerji katarak grubun rekabet gücünü artırdığına dikkat çeken Chen Xuyuan, dışa açılma politikası sayesinde grubun Çin’de borsaya açılan ilk liman şirketi, yabancı yatırım alan ilk liman şirketi ve şirket personeline hisse dağıtan ilk liman şirketi olduğunu vurguladı.

Chen, grubun önümüzdeki yıllarda da dışa açılma politikasını izlemeye devam ederek kaliteli gelişme sağlayacağını belirtti.

Yangshan Limanı 4. Terminali’nin resmen hizmete girmesinden sonra, Shanghai Limanı’nın yıllık konteyner kapasitesi 40 milyon TEU’yu buldu.

ABD’deki tüm limanların toplam yıllık kapasitesine denk gelen bu miktar, küresel limanların yıllık kapasitesinin de onda birine tekabül ediyor.

Shanghai Limanı Grubu’nun gelecekteki gelişme planlarına da değinen Chen Xuyuan, grubun akıllı teknolojileri uygulamayı sürdürerek limanda robot kullanımını artıracağını ifade etti. Chen, yeşil kalkınmayı gerçekleştirmek için limanın yıllık kapasitesini artırarak enerji tüketimini daha da düşüreceklerini sözlerine ekledi.

Vira Haber